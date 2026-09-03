OMÜ, eğitim binalarının güçlendirilmesi için MEB ile iş birliği protokolüne katıldı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), eğitim binalarının yapısal afet risklerinin azaltılması ve bu alanda araştırma-geliştirme (AR-GE) çalışmalarının yürütülmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile 15 üniversite arasında imzalanan iş birliği protokolüne dahil oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı'nda düzenlenen imza töreninde OMÜ'yü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çetin Kurnaz ile Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Mehmet Fatih Yılmaz temsil etti.

Protokol kapsamında eğitim binalarının yapısal afet risklerinin azaltılmasına yönelik bilimsel ve teknik çalışmalar yürütülecek. Bu doğrultuda mevcut yapıların afetlere karşı dayanıklılığı değerlendirilecek ve eğitim yapılarının güvenliğinin artırılmasına yönelik AR-GE faaliyetleri geliştirilecek.

İş birliğiyle üniversitelerin akademik bilgi birikimi, uzmanlığı ve bilimsel araştırma kapasitesinin sürece dahil edilmesi hedefleniyor. Böylece eğitim binalarının başta deprem olmak üzere çeşitli afetlere karşı daha dirençli ve güvenli hale getirilmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.

OMÜ de sahip olduğu akademik ve teknik birikim doğrultusunda, protokol kapsamında gerçekleştirilecek bilimsel ve teknik çalışmalara katkı sunacak.