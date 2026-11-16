OMÜ Rektörü Aydın, Antalya'daki COP31'de İklim Adaleti ve Gençlik panelini yönetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

OMÜ Rektörü Aydın, Antalya'daki COP31'de İklim Adaleti ve Gençlik panelini yönetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, Antalya'daki COP31 kapsamında düzenlenen 'İklim Bilim Kadın 2035' etkinliğinde 'İklim Adaleti ve Gençlik' panelinin moderatörlüğünü üstlendi. Panelde iklim adaleti, gençlerin rolleri ve kadınların liderliği ele alındı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında gerçekleştirilen "İklim Bilim Kadın 2035" etkinliğinde "İklim Adaleti ve Gençlik" başlıklı panelin moderatörlüğünü üstlendi.

İklim değişikliğiyle mücadelede kadınların bilimsel, ekonomik ve yönetsel rollerinin ele alındığı etkinlik, COP31 Mavi Bölge'deki Bilim, Sanayi ve Teknoloji Alanı'nda bulunan Perge Salonu 4'te gerçekleştirildi. Rektör Prof. Dr. Fatma Aydın'ın moderatörlüğünü üstlendiği "İklim Adaleti ve Gençlik" panelinde, iklim krizinin toplumsal etkileri, iklim adaleti ve gençlerin iklim değişikliğiyle mücadelede üstlenebileceği roller ele alındı. Panelde Prof. Dr. Huriye Reyhan Demircioğlu, Hilal Ayık, Elif Görgülü, Nesrin Serin ve Mine Ataman konuşmacı olarak yer aldı.

İklim politikalarında kadınların rolü ele alındı

"İklim Bilim Kadın 2035" etkinliği kapsamında iklim diplomasisi, iklim ekonomisi, iklim adaleti, gençlik ve iklim ekolojisi konuları farklı oturumlarda değerlendirildi. Programda Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan tarafından "İklim Bilim Kadın Deklarasyonu" sunulurken, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin iklim krizi çağında kent yönetimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Fatma Varank ise iklim diplomasisi üzerine anahtar konuşmasını gerçekleştirdi.

Akademisyenler, uzmanlar ve farklı alanlardan kadın temsilcilerin katılımıyla düzenlenen etkinlikte, kadınların iklim politikalarındaki liderlik ve karar alma rollerinin güçlendirilmesi, bilimsel ve kurumsal iş birliklerinin geliştirilmesi ve COP31 sonrasında somut adımların atılmasının önemi vurgulandı.

Rektör Aydın'ın uluslararası düzeyde gerçekleştirilen etkinlikte moderatör olarak yer alması, OMÜ'nün iklim değişikliği, sürdürülebilirlik ve toplumsal sorumluluk alanlarındaki çalışmalarının uluslararası platformlarda görünürlüğünün artırılması açısından önem taşıdı.

Kaynak: İHA
GençlikAntalyaGüncelEğitimBilimCOP31AydınÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cansel Elçin, 30 bin liraya oturan kiracısını mahkemeye verdi: Yeni kira belli oldu Cansel Elçin, 30 bin liraya oturan kiracısını mahkemeye verdi: Yeni kira belli oldu
Arınç’tan çarpıcı anı Yargıtay’a atanan genç hakimin önceki görevi pes dedirtti Arınç'tan çarpıcı anı! Yargıtay'a atanan genç hakimin önceki görevi pes dedirtti
Araştırma hastanesinde ortalık karıştı: Terbiyesizler, terörist miyim ben Araştırma hastanesinde ortalık karıştı: Terbiyesizler, terörist miyim ben?
Galatasaray-Samsunspor maçının stadı değişti Galatasaray-Samsunspor maçının stadı değişti
Parasını altına yatıranlara şok üstüne şok: 13 ay sonra bir ilk yaşanıyor Parasını altına yatıranlara şok üstüne şok: 13 ay sonra bir ilk yaşanıyor
Meclis’te “Kürt illeri“ gerginliği Mehmet Muş’tan DEM Partili vekile sert tepki Meclis’te "Kürt illeri" gerginliği! Mehmet Muş'tan DEM Partili vekile sert tepki
18:32
Yeniden İstanbul’a gelmek üzere Kim Min Jae’den Süper Lig devine yeşil ışık
Yeniden İstanbul'a gelmek üzere! Kim Min Jae'den Süper Lig devine yeşil ışık
18:25
Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi: Bu göreve talibim
Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Bu göreve talibim
18:01
Amedspor’dan TFF’ye olay tepki
Amedspor'dan TFF'ye olay tepki
17:40
Sarıgül Ailesi’ne yönelik soruşturmada 9 şüpheli için tutuklama talebi
Sarıgül Ailesi'ne yönelik soruşturmada 9 şüpheli için tutuklama talebi
17:40
Konya Beyşehir’de pencereden düşen 25 yaşındaki genç kız kurtarılamadı
Konya Beyşehir'de pencereden düşen 25 yaşındaki genç kız kurtarılamadı
17:07
Karaahmetoğlu CHP’den ayrıldı: Beyoğlu’nda gerekçe iç kavgalar
Karaahmetoğlu CHP'den ayrıldı: Beyoğlu'nda gerekçe iç kavgalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2026 18:45:45. #7.13#
SON DAKİKA: OMÜ Rektörü Aydın, Antalya'daki COP31'de İklim Adaleti ve Gençlik panelini yönetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android