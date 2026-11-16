OMÜ Rektörü Aydın, Antalya'daki COP31'de İklim Adaleti ve Gençlik panelini yönetti

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında gerçekleştirilen "İklim Bilim Kadın 2035" etkinliğinde "İklim Adaleti ve Gençlik" başlıklı panelin moderatörlüğünü üstlendi.

İklim değişikliğiyle mücadelede kadınların bilimsel, ekonomik ve yönetsel rollerinin ele alındığı etkinlik, COP31 Mavi Bölge'deki Bilim, Sanayi ve Teknoloji Alanı'nda bulunan Perge Salonu 4'te gerçekleştirildi. Rektör Prof. Dr. Fatma Aydın'ın moderatörlüğünü üstlendiği "İklim Adaleti ve Gençlik" panelinde, iklim krizinin toplumsal etkileri, iklim adaleti ve gençlerin iklim değişikliğiyle mücadelede üstlenebileceği roller ele alındı. Panelde Prof. Dr. Huriye Reyhan Demircioğlu, Hilal Ayık, Elif Görgülü, Nesrin Serin ve Mine Ataman konuşmacı olarak yer aldı.

İklim politikalarında kadınların rolü ele alındı

"İklim Bilim Kadın 2035" etkinliği kapsamında iklim diplomasisi, iklim ekonomisi, iklim adaleti, gençlik ve iklim ekolojisi konuları farklı oturumlarda değerlendirildi. Programda Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan tarafından "İklim Bilim Kadın Deklarasyonu" sunulurken, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin iklim krizi çağında kent yönetimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Fatma Varank ise iklim diplomasisi üzerine anahtar konuşmasını gerçekleştirdi.

Akademisyenler, uzmanlar ve farklı alanlardan kadın temsilcilerin katılımıyla düzenlenen etkinlikte, kadınların iklim politikalarındaki liderlik ve karar alma rollerinin güçlendirilmesi, bilimsel ve kurumsal iş birliklerinin geliştirilmesi ve COP31 sonrasında somut adımların atılmasının önemi vurgulandı.

Rektör Aydın'ın uluslararası düzeyde gerçekleştirilen etkinlikte moderatör olarak yer alması, OMÜ'nün iklim değişikliği, sürdürülebilirlik ve toplumsal sorumluluk alanlarındaki çalışmalarının uluslararası platformlarda görünürlüğünün artırılması açısından önem taşıdı.