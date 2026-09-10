OMÜ standı Glasgow\'da Başkonsolos Kıvanç\'ı ağırladı, iş birliği hedefleri görüşüldü

Türkiye Cumhuriyeti Edinburgh Başkonsolosu Büyükelçi Hakan Kıvanç, Glasgow'da düzenlenen 36. Avrupa Uluslararası Eğitim Birliği Konferansı ve Fuarı (EAIE 2026) kapsamında Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) standını ziyaret etti.

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın ve üniversite heyetiyle bir araya gelen Başkonsolos Kıvanç ile gerçekleştirilen görüşmede, OMÜ'nün uluslararasılaşma çalışmaları, Birleşik Krallık'taki yükseköğretim kurumlarıyla geliştirilebilecek akademik iş birlikleri ve üniversitenin uluslararası alandaki faaliyetleri üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Ziyarette ayrıca OMÜ'nün EAIE 2026 kapsamında gerçekleştirdiği temaslar ve uluslararası yükseköğretim alanındaki iş birliği hedefleri hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Rektör Prof. Dr. Fatma Aydın, Başkonsolos Hakan Kıvanç'a OMÜ standını ziyaretleri ve nazik ilgileri dolayısıyla teşekkür etti.

Ziyaret, karşılıklı iyi niyet temennileri ve görüş alışverişinin ardından sona erdi.