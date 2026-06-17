Vezirköprü MYO\'da mezuniyet coşkusu

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Vezirköprü Meslek Yüksekokulu'nda (MYO) mezuniyet heyecanı yaşandı.

2025-2026 eğitim-öğretim yılı mezuniyet programda konuşan OMÜ Vezirköprü Meslek Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Afitap Özdelikara, Vezirköprü MYO'nun bilgisayar teknolojileri, çocuk gelişimi, gençlik hizmetleri, tasarım, ormancılık ile muhasebe ve vergi alanlarında nitelikli insan kaynağı yetiştirdiğini belirtti. Mezun öğrencilerin her zaman okulun bir parçası olmaya devam edeceğini ifade eden Özdelikara, yüksekokulun kapılarının mezunlara her zaman açık olduğunu söyledi.

Kaymakam Özgür Kaya ise mezun öğrencileri tebrik ederek, gençlerin hayatlarında yeni bir döneme adım attığını belirtti. Kaya, öğrencilerin görev alacakları alanlarda ailelerini, okullarını ve memleketlerini en iyi şekilde temsil edeceklerine inandığını ifade etti.

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere başarı belgeleri verildi. Daha sonra tüm mezunlar meslek yemini ederek belgelerini aldı. Tören, öğrencilerin keplerini havaya fırlatmasıyla sona erdi.

Programa Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alper Kesten, Vezirköprü MYO Müdürü Doç. Dr. Afitap Özdelikara, Ladik MYO Müdürü Prof. Dr. Hanife Nalan Genç, Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Işık, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, Vezirköprü Yüksekokul Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Hayati Ağca, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı. - SAMSUN