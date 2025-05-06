Örnek Davranış: Öğrenciye Ödül - Son Dakika
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Eğitim

Örnek Davranış: Öğrenciye Ödül

Örnek Davranış: Öğrenciye Ödül

Adana'da su alırken kasiyer bulamayınca ödeme bırakıp not yazan öğrenciye ödül verildi.

06.05.2025 15:59
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'EKSTRA BİR ŞEY YAPTIĞIMI DÜŞÜNMÜYORUM'

Adana Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, girdiği markette kasiyeri bulamayınca aldığı suyun ücretini tezgaha bırakarak, yanındaki deftere de not yazan Vali Ziyapaşa Anadolu Lisesi öğrencisi Dila Çeliktopuz'u (16) makamında ağırlayarak çiçek verip, satranç takımı hediye etti. Tüfekçi, Çeliktopuz'un hareketinin tüm gençlere örnek olmasını istedi. Çeliktopuz ise "Yaptığım davranış sosyal medyada çok ilgi gördü ama ben ekstra bir şey yaptığımı düşünmüyorum. Olması gereken zaten buydu" dedi.

'YAPTIĞI DAVRANIŞ ÇOK HOŞUMA GİTTİ'

Ziyaretin ardından Dila Çeliktopuz ile iş yeri sahibi Suphi Erboğa (50) bir araya geldi. Çeliktopuz'a teşekkür eden Erboğa, "Sabah kendime kahvaltı hazırlamak için marketin arkasına gitmiştim. Geri döndüğümde 20 lirayı gördüm. Kamera kayıtlarına baktığımda bu güzel kızımızı gördüm. Yaptığı davranış çok hoşuma gittiği için sosyal medyada görüntülerini paylaştım. Bu kadar ilgi göreceğini düşünmemiştim" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Adana, Son Dakika

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