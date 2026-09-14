Osmaneli'nde 3 bin 385 öğrenci ilk ders ziliyle ders başı yaptı - Son Dakika
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Osmaneli'nde 3 bin 385 öğrenci ilk ders ziliyle ders başı yaptı

Osmaneli\'nde 3 bin 385 öğrenci ilk ders ziliyle ders başı yaptı
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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yaz tatilinin ardından okullar yeni eğitim öğretim yılı için kapılarını açtı ve 3 bin 385 öğrenci ilk ders ziliyle sınıflarına girdi. İlçede 203 öğretmen de ders başı yaparken İlçe Milli Eğitim Müdürü Yasin Arslan yeni yılın başarılı ve sorunsuz geçmesi temennisinde bulundu.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 3 bin 385 öğrenci ilk ders zili çalmasının ardından sınıflarına girerek derslerine başladı

Yaz tatilinin ardından ilçedeki okullar, yeni eğitim öğretim yılı için öğrencilerine kapılarını açtı. İlk ders zilinin çalmasıyla okullar öğrencilerle yeniden hareketlendi. Osmaneli ilçesinde yeni eğitim öğretim yılında 203 öğretmen ve 3 bin 385 öğrenci ders başı yaptı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yasin Arslan, yeni eğitim öğretim yılının öğretmen ve öğrenciler için başarılı ve sorunsuz geçmesi temennisinde bulundu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Osmaneli'nde 3 bin 385 öğrenci ilk ders ziliyle ders başı yaptı - Son Dakika

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