Osmaniye'de "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında sergi açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Osmaniye'de "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında sergi açıldı

05.06.2026 12:35  Güncelleme: 12:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'de İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitimi Merkezi iş birliğiyle düzenlenen Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında yıl sonu sergisi açıldı. 156 kursun yer aldığı sergide el sanatları, gastronomi ve mesleki eğitim ürünleri sergilendi.

Osmaniye'de İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Halk Eğitimi Merkezi iş birliğinde düzenlenen "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında yıl sonu sergisi açıldı.

Açılışta kursiyerler tarafından yıl boyunca hazırlanan el emeği ürünler ile gastronomi alanında hazırlanan yiyecek ve ikramlar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında kent genelinde 156 kurs açıldığını belirten yetkililer, kurslarda çok sayıda vatandaşın eğitim aldığını ifade etti. Sergide el sanatları, giyim üretimi, ahşap boyama, filografi, kilim dokuma ve gastronomi alanlarında hazırlanan çalışmalar yer aldı.

Kursiyerlerimiz hobilerini zamanla bir mesleğe dönüşebiliyor diyen Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, "Biz, köylere kadar ulaşan, mahallelerin her noktasında kurs açarak toplumun tüm kesimlerine hizmet veren bir kurumuz. Görevlerimizden biri de örgün eğitimden ayrılmış bireylerin yaşam boyu öğrenme süreçlerine katkı sağlamak, onların hobilerini geliştirmelerine ve mesleki beceriler kazanmalarına destek olmaktır. Şu anda kurslarımızın ne kadar geniş bir yelpazeye sahip olduğunu görebiliyorsunuz. Kurumumuz bünyesinde 3 bin 600 farklı kurs bulunmaktadır. Bu kurslar; meslek edindirme, kişisel gelişim, hobi kazanımı ve kaliteli vakit geçirmeye yönelik birçok alanı kapsamaktadır. Günümüzde şehirleşmenin etkisiyle insanların yalnızlaştığı, içe kapandığı ve dijital dünyaya daha fazla yöneldiği bir dönemi yaşıyoruz. İnsanlarımızın bu ortamdan uzaklaşarak sosyal hayata katılabilmeleri için kurslarımıza davet ediyoruz. Bu kurslar hem bireylerin kendilerini geliştirmelerine hem de ruhsal olarak iyi hissetmelerine katkı sağlıyor. Ayrıca edinilen hobiler zamanla bir mesleğe dönüşebiliyor ve kişilere yeni iş fırsatları sunabiliyor" diye konuştu.

Osmaniye Belediyesi tarafından Fakıuşağı Mahallesi'ne açılan Aile Yaşam Merkezin olarak sergiye katıldıklarını söyleyen Selcan Gelici, "Merkezimizde filografi, tel kırma, kilim dokuma, ahşap boyama, Kur'an-ı Kerim ve spor kursları başta olmak üzere birçok alanda eğitim verilmektedir. Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında standımızı kurarak faaliyetlerimizi tanıtma fırsatı bulduk. Oldukça güzel ve verimli bir etkinlik gerçekleştirdik" dedi.

Hem kursiyer hem de kurs hocasıyım diyen Derya Kılıçkıran,"Kuaförlük ve el sanatları alanlarında eğitim veriyorum. Aynı zamanda iki yıldır kilim kursuna devam ediyorum. Buradan alacağım belgeyle bilgi ve becerilerimi daha da güçlendirmeyi hedefliyorum" diye konuştu.

Aşçılık kursu hocası Tuğçe Yenilmez, "Öğrencilerimiz burada yaklaşık 8 ay boyunca eğitim alıyor. Eğitimlerini tamamladıktan sonra otel, restoran ve lokanta mutfaklarında iş bulma imkanına sahip oluyorlar. Ayrıca ister usta öğretici olarak ister farklı kurumlarda eğitmen olarak çalışma hayatlarına devam edebiliyorlar" ifadelerine yer verdi.

Osmaniye Halk Eğitimi Merkezi fuaye alanında gerçekleştirilen serginin açılışına protokol üyeleri, kursiyerler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitimi Merkezi, Gastronomi, Osmaniye, Etkinlik, Kültür, Eğitim, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Osmaniye'de 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' kapsamında sergi açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hapis cezası sonrası Sadettin Saran’ın avukatından ilk açıklama geldi Hapis cezası sonrası Sadettin Saran'ın avukatından ilk açıklama geldi
Belçika’da Türk Belediye Başkanı’na usulsüzlük nedeniyle kayyum atandı Belçika'da Türk Belediye Başkanı’na usulsüzlük nedeniyle kayyum atandı
İstinaf’tan Yerebatan Sarnıcı hakkında “yürütmeyi durdurma“ kararı İstinaf'tan Yerebatan Sarnıcı hakkında "yürütmeyi durdurma" kararı
A Milli Takım oyuncularının Dünya Kupası’ndaki forma numaraları belli oldu A Milli Takım oyuncularının Dünya Kupası'ndaki forma numaraları belli oldu
286 yıla kadar hapsi isteniyordu Mehmet Akif Ersoy iddianamesi mahkemeden geri döndü 286 yıla kadar hapsi isteniyordu! Mehmet Akif Ersoy iddianamesi mahkemeden geri döndü
Fenerbahçe ve Galatasaray Dünya Kupası’ndan çuval çuval para kazanacak Fenerbahçe ve Galatasaray Dünya Kupası'ndan çuval çuval para kazanacak

12:16
Öğretmen, doktor, vaiz İşte meslek meslek yeni memur maaşları
Öğretmen, doktor, vaiz! İşte meslek meslek yeni memur maaşları
11:53
Galatasaray’dan Okan Buruk için karar
Galatasaray'dan Okan Buruk için karar
11:38
Kısa süreli evliliklere yeni formül: Tek seferde nafaka ödemesi
Kısa süreli evliliklere yeni formül: Tek seferde nafaka ödemesi
11:07
İzmir uçağında panik anları Dumanı fark edince yolcuları apar topar tahliye ettiler
İzmir uçağında panik anları! Dumanı fark edince yolcuları apar topar tahliye ettiler
10:43
Karı-kocayı başlarından vuran zanlı: Eşim ile bacanağımın ilişkisi olduğundan şüphelendim
Karı-kocayı başlarından vuran zanlı: Eşim ile bacanağımın ilişkisi olduğundan şüphelendim
10:18
Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon zammı netleşti
Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon zammı netleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2026 12:49:04. #7.12#
SON DAKİKA: Osmaniye'de "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında sergi açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.