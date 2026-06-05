Osmaniye'de "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında sergi açıldı

Osmaniye'de İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Halk Eğitimi Merkezi iş birliğinde düzenlenen "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında yıl sonu sergisi açıldı.

Açılışta kursiyerler tarafından yıl boyunca hazırlanan el emeği ürünler ile gastronomi alanında hazırlanan yiyecek ve ikramlar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında kent genelinde 156 kurs açıldığını belirten yetkililer, kurslarda çok sayıda vatandaşın eğitim aldığını ifade etti. Sergide el sanatları, giyim üretimi, ahşap boyama, filografi, kilim dokuma ve gastronomi alanlarında hazırlanan çalışmalar yer aldı.

Kursiyerlerimiz hobilerini zamanla bir mesleğe dönüşebiliyor diyen Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, "Biz, köylere kadar ulaşan, mahallelerin her noktasında kurs açarak toplumun tüm kesimlerine hizmet veren bir kurumuz. Görevlerimizden biri de örgün eğitimden ayrılmış bireylerin yaşam boyu öğrenme süreçlerine katkı sağlamak, onların hobilerini geliştirmelerine ve mesleki beceriler kazanmalarına destek olmaktır. Şu anda kurslarımızın ne kadar geniş bir yelpazeye sahip olduğunu görebiliyorsunuz. Kurumumuz bünyesinde 3 bin 600 farklı kurs bulunmaktadır. Bu kurslar; meslek edindirme, kişisel gelişim, hobi kazanımı ve kaliteli vakit geçirmeye yönelik birçok alanı kapsamaktadır. Günümüzde şehirleşmenin etkisiyle insanların yalnızlaştığı, içe kapandığı ve dijital dünyaya daha fazla yöneldiği bir dönemi yaşıyoruz. İnsanlarımızın bu ortamdan uzaklaşarak sosyal hayata katılabilmeleri için kurslarımıza davet ediyoruz. Bu kurslar hem bireylerin kendilerini geliştirmelerine hem de ruhsal olarak iyi hissetmelerine katkı sağlıyor. Ayrıca edinilen hobiler zamanla bir mesleğe dönüşebiliyor ve kişilere yeni iş fırsatları sunabiliyor" diye konuştu.

Osmaniye Belediyesi tarafından Fakıuşağı Mahallesi'ne açılan Aile Yaşam Merkezin olarak sergiye katıldıklarını söyleyen Selcan Gelici, "Merkezimizde filografi, tel kırma, kilim dokuma, ahşap boyama, Kur'an-ı Kerim ve spor kursları başta olmak üzere birçok alanda eğitim verilmektedir. Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında standımızı kurarak faaliyetlerimizi tanıtma fırsatı bulduk. Oldukça güzel ve verimli bir etkinlik gerçekleştirdik" dedi.

Hem kursiyer hem de kurs hocasıyım diyen Derya Kılıçkıran,"Kuaförlük ve el sanatları alanlarında eğitim veriyorum. Aynı zamanda iki yıldır kilim kursuna devam ediyorum. Buradan alacağım belgeyle bilgi ve becerilerimi daha da güçlendirmeyi hedefliyorum" diye konuştu.

Aşçılık kursu hocası Tuğçe Yenilmez, "Öğrencilerimiz burada yaklaşık 8 ay boyunca eğitim alıyor. Eğitimlerini tamamladıktan sonra otel, restoran ve lokanta mutfaklarında iş bulma imkanına sahip oluyorlar. Ayrıca ister usta öğretici olarak ister farklı kurumlarda eğitmen olarak çalışma hayatlarına devam edebiliyorlar" ifadelerine yer verdi.

Osmaniye Halk Eğitimi Merkezi fuaye alanında gerçekleştirilen serginin açılışına protokol üyeleri, kursiyerler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı. - OSMANİYE