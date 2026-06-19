ÖSYM'den YKS İçin Sessizlik Çağrısı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, "Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) süresi boyunca adaylarımızın olumsuz etkilenmemesi için lütfen sessiz olalım; korna çalmayalım, inşaat çalışmalarına ara verelim" dedi.

ÖSYM Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi açıklama yaptı. Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vatandaşlara uyarıda bulunarak "Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) süresi boyunca adaylarımızın olumsuz etkilenmemesi için lütfen sessiz olalım; korna çalmayalım, inşaat çalışmalarına ara verelim. Milli takımımızın galibiyeti sonrası sevincimizi sokaklara taşımamamız çok önemli. Bir yıllık emek boşa gitmesin" ifadelerini kullandı. - ANKARA