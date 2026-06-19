ÖSYM'den YKS İçin Sessizlik Çağrısı - Son Dakika
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ÖSYM'den YKS İçin Sessizlik Çağrısı

19.06.2026 11:44
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ÖSYM Başkanı Ersoy, YKS süresince sessiz olunması ve gürültü yapılmaması gerektiğini belirtti.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, "Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) süresi boyunca adaylarımızın olumsuz etkilenmemesi için lütfen sessiz olalım; korna çalmayalım, inşaat çalışmalarına ara verelim" dedi.

ÖSYM Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi açıklama yaptı. Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vatandaşlara uyarıda bulunarak "Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) süresi boyunca adaylarımızın olumsuz etkilenmemesi için lütfen sessiz olalım; korna çalmayalım, inşaat çalışmalarına ara verelim. Milli takımımızın galibiyeti sonrası sevincimizi sokaklara taşımamamız çok önemli. Bir yıllık emek boşa gitmesin" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Bayram Ali Ersoy, İnşaat, Eğitim, Yaşam, ÖSYM, YKS, Son Dakika

Son Dakika Eğitim ÖSYM'den YKS İçin Sessizlik Çağrısı - Son Dakika

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