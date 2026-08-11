Özalp'ta Yaz Kur'an Kursları Yarışması
Özalp'ta yaz Kur'an kurslarına katılan öğrenciler için yarışma düzenlendi, heyecan dolu anlar yaşandı.
Van'ın Özalp ilçesinde yaz Kur'an kurslarına katılan öğrencelere yönelik yarışma gerçekleştirdi.
Özalp İlçe Müftülüğü bünyesinde ile genelinde cami ve yaz Kur'an kurslarına katılan öğrencilere yönelik yarışma programını gerçekleştirildi. Öğrencilerin Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler alanındaki birikimlerini ortaya koyduğu yarışmada, gösterdikleri azim, gayret ve heyecan yaşattı. Yarışmada komisyon olarak görev yapan İlçe Müftüsü Sedat Şentürk, Şube Müdür Vekili Rıdvan Baysal ve ilçe vaizi Nesim Akaca, öğrencilerimizin değerlendirme sürecine katkı sundu.
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