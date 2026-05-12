Özel Gereksinimli Öğrencilerin Resim Sergisi

MİLLİ Eğitim Bakanlığı bünyesinde düzenlenen 'Benim Ailem' konulu Halise Arslan Özel Eğitim Okulları Ulusal Resim Yarışması kapsamında özel gereksinimli öğrenciler tarafından hazırlanan resimler Ankara'da sergilendi.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ile Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü iş birliğinde 'Benim Ailem' konulu Halise Arslan Özel Eğitim Okulları Ulusal Resim Yarışması ve Sergisi düzenlendi. 2026 yılının 'Aile Yılı' ilan edilmesi kapsamında hazırlanan yarışmada, özel gereksinimli bireylerin aile kavramına ilişkin duygu ve düşüncelerini sanat yoluyla ifade etmeleri amaçlandı. Yarışmaya 54 ilden hafif düzey zihinsel yetersizliği bulunan ve otizmli 326 öğrenci katıldı. İlkokul, ortaokul ve lise kategorilerinde düzenlenen yarışmada toplam 323 eser değerlendirmeye alındı.

Yarışmada hafif düzey zihinsel yetersizlik kategorisi lise kademesinde Halise Arslan Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencisi Nisa Nur Zeynep Özkaya birinci oldu. Aynı kategoride Antalya Kepez Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencisi Mehmet Baki Yaşar ikinci, İstanbul Küçükçekmece Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencisi Elif Nur Teper üçüncü seçildi. Hafif düzey otizm kategorisi lise kademesinde ise Ankara Yahya Özsoy Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencisi Bilal Mert Gencan birincilik elde etti. Eserler Ankara'da açılan sergide ziyarete açıldı.

Halise Arslan Özel Eğitim Okulları Müdürü Ali Kaptanoğlu, yarışmanın 3'üncü kez düzenlendiğini belirterek, "2024 yılında 'Hayalimdeki Ağaç', 2025 yılında 'Balıkların Evi', 2026 yılında ise 'Benim Ailem' temalı resim yarışması planladık. Bugüne kadar 3 yarışmamıza toplamda bütün illerden katılındığını tahmin ediyorum. Yaklaşık 1300 eserle öğrencilerimiz katılım sağladı. Bu yıl dereceye giren öğrencilerimizi, birincilerimizi Ankara'ya getirdik, misafir ettik. Tabii özel çocukların bu konuda farkındalık olması, hikayelerini oluşturabilmeleri bizim için oldukça kıymetli" diye konuştu.

Kaptanoğlu, serginin 15-17 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Galataport'ta da ziyaretçilerle buluşacağını belirtti.

