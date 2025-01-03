Özel okul fiyatları arşa çıkacak - Son Dakika
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Özel okul fiyatları arşa çıkacak

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Özel okul fiyatları gelecek yıl ne kadar zamlanacak? Bu soru bugün açıklanan enflasyon verisiyle birlikte cevap buldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'ndeki formüle göre özel okullara gelecek yıl en fazla yüzde 54,8 oranında zam yapabilecek. Kıyafet ve etüt gibi hizmetlerin zam oranı ise en fazla yüzde 49,8 olacak.

03.01.2025 14:30  Güncelleme: 15:01
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Özel okulların gelecek yıl yapabilecekleri en yüksek zam oranı netleşti. Milli Eğitim Bakanlığı'nın Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği bugün değişti. Yeni yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelikte fahiş fiyat artışlarının önüne geçebilmek için ilk kez kademe başlarına ilişkin bir adım atıldı.

Söz konusu maddede, "Okullar tarafından kademe başlangıçları için belirlenen öğrenim ücretlerinde fahiş oranda artış yapılamaz" deniliyor.

ÖZEL OKUL FİYATLARI ÜFE TÜFE'YE GÖRE HESAPLANIYOR

Özel okul fiyatları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'ndeki formüle göre hesaplanıyor. Formüle göre, özel okulların gelecek eğitim-öğretim yılında yapabilecekleri en yüksek zam oranı, 12 aylık ÜFE ve TÜFE toplamının yarısına 5 puan eklenerek belirleniyor.

Peki gelecek eğitim-öğretim yılında özel okullar en fazla ne kadar zam yapabilecek? Bugün açıklanan enflasyon verilerine bu formül uygulandığında, 2025-2026 eğitim öğretim yılında özel okulların eğitim ücretlerine yapabilecekleri en yüksek zam oranı yüzde 54,8 olarak belirlendi. Bu formül yalnızca ara kademelerdeki öğrencileri kapsıyor.

KIYAFET VE ETÜT FİYATLARI NE KADAR ZAMLANACAK?

Yeni yönetmelikte yemek ve servis ücretlerine yönelik bir düzenleme yok ancak diğer hizmetlere ilişkin önlemler alındı. Buna göre pansiyon, kıyafet, etüt, uluslararası diploma, sertifika programı gibi hizmetlerin ücretleri artık bir formüle göre hesaplanacak. Yönetmelikle birlikte 12 aylık ÜFE ve TÜFE'nin yarısının 5 puan azı kadar kadar zam yapılabilecek. Böylece gelecek yıl bu kalemlere yüzde en fazla yüzde 49,8 oranında zam yapılabilecek.

Özel okul fiyatları arşa çıkacak

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Son Dakika Eğitim Özel okul fiyatları arşa çıkacak - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • ALİÇO null:
    göndermesin millet 5 3 Yanıtla
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