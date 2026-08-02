Özel Okul Öğretmenleri İçin Sendika Kanunu Talebi - Son Dakika
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Özel Okul Öğretmenleri İçin Sendika Kanunu Talebi

Özel Okul Öğretmenleri İçin Sendika Kanunu Talebi
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Miran, özel okul öğretmenlerinin hak kayıplarının çözümü için yeni bir sendika kanunu gerektiğini söyledi.

Memur-Sen Antalya İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, özel sektörde görev yapan öğretmenlerin hak kayıplarının kalıcı çözüme kavuşturulması için müstakil bir sendika kanununun hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

'Özlük hakları konusunda aynı güvencelere sahip değiller'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirilen "Özel Sektör Öğretmenlerinin Yaşadığı Sorunlar" toplantısında gündeme getirilen taleplerin, eğitim sisteminin geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirten Miran, özel okul öğretmenlerinin görev ve sorumluluk bakımından kamu öğretmenleriyle aynı yükümlülüklere sahip olmalarına rağmen özlük hakları konusunda aynı güvencelere sahip olmadığını ifade etti.

'Bu çelişkili yapı sürdürülebilir değil'

"Özel sektör öğretmenleri, yetki, sorumluluk ve disiplin hükümleri söz konusu olduğunda kamu görevlisi gibi değerlendirilirken, iş güvencesi ve sosyal haklar konusunda İş Kanunu kapsamında yetersiz korumaya maruz bırakılıyor. Bu çelişkili yapı artık sürdürülebilir değildir" diyen Miran, öğretmenlerin sendikal haklarını etkin şekilde kullanabilmeleri için özel bir yasal düzenlemenin zorunlu hale geldiğini vurguladı.

'Eğitimin kalitesini olumsuz etkiliyor'

Özel öğretim kurumlarında yaklaşık 200 bin öğretmenin görev yaptığını hatırlatan Miran, bu öğretmenlerin önemli bir bölümünün iş güvencesinden yoksun, belirsiz çalışma saatleriyle ve düşük ücretlerle görev yaptığını belirtti. Birçok öğretmenin kıdem ve ihbar tazminatı konusunda mağduriyet yaşadığını, örgütlenme hakkını ise fiilen kullanamadığını ifade eden Miran, bu durumun yalnızca öğretmenleri değil, eğitim kalitesini de olumsuz etkilediğini kaydetti.

'Yeni bir yasal düzenleme kaçınılmazdır'

Miran, 1965 tarihli Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nda yer alan öğretmen ücretleri, ek ödemeler ve çalışma saatlerine ilişkin koruyucu hükümlerin 2007 yılında yürürlüğe giren 5580 sayılı Kanun ile kaldırılmasının sektörde hak kayıplarını artırdığını belirterek, yeni bir yasal düzenleme yapılmasının kaçınılmaz olduğunu söyledi.

'Taban ücret uygulamaları örnek alınmalı'

Özel okul öğretmenleri için taban ücret uygulamasının hayata geçirilmesi gerektiğini dile getiren Miran, "Turist rehberleri, mühendisler ve serbest avukatlar için getirilen taban ücret uygulamaları örnek alınmalı, öğretmenlerimiz de emeğinin karşılığını almalıdır. Ayrıca öğretmenlerin iş güvencesini ortadan kaldıran belirli süreli iş sözleşmeleri yerine belirsiz süreli iş sözleşmelerinin esas alınacağı bir sistem oluşturulmalıdır." dedi.

'Çalışma şartları iyileştirilmeli'

Eğitimin niteliğinin doğrudan öğretmenin huzuru ve mesleki güvencesiyle bağlantılı olduğunu vurgulayan Miran, "Öğretmen mutluysa eğitim güçlüdür. Kamu ya da özel sektör ayrımı yapılmaksızın tüm öğretmenlerin çalışma şartları iyileştirilmeli, etkin denetim mekanizmaları kurulmalı ve özel sektör öğretmenlerinin haklarını güvence altına alacak müstakil bir sendika kanunu bir an önce çıkarılmalıdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Antalya, Sendika, Eğitim, Eyüp, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Özel Okul Öğretmenleri İçin Sendika Kanunu Talebi - Son Dakika

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