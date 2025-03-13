Özel okulda deney sırasında patlama: 6 öğrenci yaralandı
Kartal'da bulunan özel bir okulda, Fen Bilimleri dersi sırasında yapılan deneyde patlama meydana geldi. Patlamada 6 öğrenci yaralandı. Yaralı öğrenciler Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne kaldırılırken; yoğun bakımda olan iki öğrencinin durumu ciddiyetini koruyor.
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13.03.2025 18:22:16. #7.12#
SON DAKİKA: Özel okulda deney sırasında patlama: 6 öğrenci yaralandı - Son Dakika
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