Palu Hastanesi'nde CPR Eğitimi - Son Dakika
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Palu Hastanesi'nde CPR Eğitimi

Palu Hastanesi\'nde CPR Eğitimi
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Palu Devlet Hastanesi personeline acil müdahale eğitimi verildi.

Elazığ'ın Palu ilçesinde görev yapan hastane personellerine, Kardiyopulmoner Resüsitasyon eğitimi verildi.

Elazığ'ın Palu ilçesinde bulunan Devlet Hastanesinde görev yapan personellere, Kardiyopulmoner Resüsitasyon (CPR) eğitimi verildi. Dahiliye Uzmanı Dr. Alper Demirkol ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Burak Özerdem tarafından verilen eğitimde, acil durumlarda doğru ve hızlı müdahalenin hayati önemi ele alındı. Hastane personelinin acil durumlara müdahale konusunda bilgi ve becerilerinin artırılmasının amaçlandığı eğitime, hastanede görev yapan personel katıldı.

Kaynak: İHA

Devlet Hastanesi, Hastane, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Palu Hastanesi'nde CPR Eğitimi - Son Dakika

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