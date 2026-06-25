Pamukkale’de hafızlık merasiminde duygu dolu anlar

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde hafızlık eğitimlerini başarıyla tamamlayan 9 öğrenci için düzenlenen merasim, duygu dolu anlara sahne oldu. Dokuzkavaklar Kur'an Kursu ile Şehit Burhan Acar İmam Hatip Ortaokulu bünyesinde eğitimlerini tamamlayan hafızlıklar, gül yaprakları ve suyuyla ıslatıldı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek hafızlık mertebesine ulaşan 9 genç için düzenlenen program, aileler ve davetlilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Dokuzkavaklar Kur'an Kursu ile Şehit Burhan Acar İmam Hatip Ortaokulu bünyesinde eğitimlerini tamamlayan öğrenciler, uzun ve sabır gerektiren hafızlık yolculuğunu başarıyla tamamlamanın mutluluğunu yaşadı. Merasime İl Müftü Vekili ve İl Müftü Yardımcısı Mustafa Solhan, Pamukkale İlçe Müftüsü Muhammed Çörekçi, il ve ilçe müftülüklerinden şube müdürleri, okul yöneticileri, Kur'an Kursu Yaşatma Derneği temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı. Hafız öğrencilerin aileleri de bu özel günde çocuklarının sevincine ortak olmak için salondaki yerlerini aldı. İl Vaizi Bekir Özcan'ın sunumuyla başlayan programda hafız öğrenciler, ellerinde Türk bayraklarıyla sahneye çıkarak büyük alkış aldı. Salonda duygusal anlar yaşanırken, genç hafızların sergilediği özgüven ve heyecan dikkat çekti. Program kapsamında öğrenciler, hafızlık eğitimleri boyunca öğrendiklerini hocalarına son kez arz ederek eğitim süreçlerini başarıyla tamamladıklarını gösterdi. Aileler ise çocuklarının bu anlamlı başarısını gururla izledi.

Asırlık gelenek yaşatıldı

Merasimin en dikkat çeken bölümlerinden biri ise hafızlık eğitimini tamamlayan öğrenciler için gerçekleştirilen geleneksel "hafızlık ıslatması" oldu. Gül suyu ile gerçekleştirilen etkinlik, programa katılanlar tarafından ilgiyle takip edildi. Yıllardır sürdürülen bu gelenek, hafızlık yolculuğunu tamamlayan öğrencilerin sevincini paylaşmak ve bu başarıyı unutulmaz kılmak amacıyla uygulanıyor. Güllü sular eşliğinde yaşanan renkli görüntüler, hem öğrencilerin hem de ailelerin yüzünde tebessüm oluşturdu. Programın ikinci bölümünde Kur'an Kursu yemekhanesinde düzenlenen buluşmada Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Hafızlığın İslam'daki yeri ve önemi üzerine yapılan konuşmalarda, Kur'an muhafızı olmanın büyük bir sorumluluk ve aynı zamanda büyük bir nimet olduğu vurgulandı. Konuşmacılar, genç yaşta bu önemli başarıya ulaşan öğrencileri tebrik ederken, onların yetişmesinde emeği bulunan ailelere ve eğitimcilerine de teşekkür etti. Hafızlık sürecinin sabır, azim ve disiplin gerektirdiğine dikkat çekilerek, öğrencilerin örnek bir başarı hikayesine imza attıkları ifade edildi. Programda hafız öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edilirken, eğitim sürecinde büyük emek veren Kur'an kursu hocası Bekir Didin de unutulmadı. Kurs ve dernek yöneticileri tarafından Didin'e teşekkür edilerek günün anısına hediye sunuldu. - DENİZLİ