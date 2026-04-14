Patnos\'ta çevre duyarlılığı

Patnos Belediye Başkanı Abdülhalik Taşkın, Selahaddin Eyyubi Fen Lisesi heyetini makamında ağırladı. "Çevreme Duyarlıyım ve Değerlerime Sahip Çıkıyorum" (ÇEDES) projesi kapsamında gerçekleştirilen kitap kritiği etkinliklerinin ardından yapılan ziyaret, anlamlı anlara sahne oldu.

Ziyarete Patnos İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu, Okul Müdürü Mehmet Akif Dadaş ve proje koordinatörü öğretmen Sevda Çelik de katıldı. Ziyaret sırasında öğrenciler Zeynep Duru Yavuz ve Berat Alış, yürütülen proje kapsamında hazırladıkları çalışmaları Başkan Taşkın ile paylaştı. Öğrencilerin sunumları dikkatle dinlenirken, proje kapsamında yapılan faaliyetler hakkında detaylı bilgiler verildi.

Patnos Belediye Başkanı Abdülhalik Taşkın, gençlerin değerlerine sahip çıkmasının önemine vurgu yaparak, kitap okuma alışkanlığını teşvik eden projelerin her zaman destekçisi olacaklarını ifade etti.

Eğitimciler ve öğrencilerle yakından ilgilenen Taşkın, başarılı çalışmalarından dolayı okul yönetimini, öğretmenleri ve öğrencileri tebrik etti.

ÇEDES projesi ile öğrencilerin hem akademik hem de sosyal anlamda gelişimlerine katkı sağlandığı belirtilirken, bu tür çalışmaların toplumda farkındalık oluşturduğu ifade edildi.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekimi ve karşılıklı iyi dileklerin iletilmesinin ardından sona erdi. - AĞRI