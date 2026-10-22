Payas\'ta yapımı süren 200 yataklı öğrenci pansiyonu inşaatını Vali Masatlı inceledi

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Payas'ta yapımı devam eden 8 derslikli Halk Eğitim Merkezi ile 200 yataklı öğrenci pansiyonu inşaatlarında incelemelerde bulundu.

İnşaat alanlarını gezen Vali Masatlı, yetkililerden çalışmaların son durumu ve projelerin tamamlanma süreçleri hakkında bilgi aldı.

Yatırımların eğitim altyapısının güçlendirilmesi ve eğitim hizmetlerinin niteliğinin artırılması açısından önem taşıdığını belirten Masatlı, öğrencilerin modern, güvenli ve donanımlı ortamlarda eğitim görmelerine katkı sağlayacağını ifade etti.

Masatlı, 200 yataklı öğrenci pansiyonunun öğrencilerin barınma ihtiyaçlarına cevap vereceğini, Halk Eğitim Merkezinin ise hayat boyu öğrenme faaliyetlerine katkı sunacağını kaydetti.