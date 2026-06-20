Polis, Öğrenciyi Sınava Yetiştirdi

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde YKS'ye gireceği okulu karıştıran kız öğrenci, polis ekiplerinin yoğun uğraşı sonucu 1 dakika kala sınava gireceği okula yetiştirildi.

Türkiye genelinde yapılan 2026 YKS, saat 10.15'te başladı. Her yıl olduğu gibi bazı öğrenciler sınava gireceği okullara geç kalınca imdatlarına polis ekipleri yetişti. Ergani ilçesinde bir kız öğrenci yanlış okula gitti. Konunun anlaşılması üzerine kız öğrenci, sınava gireceği Hilar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine emniyet güçlerinin yardımı ile saat 09.59'da gelerek, içeri girdi. - DİYARBAKIR