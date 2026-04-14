Polisten Özel Eğitim Öğrencilerine Şehir Turu
14.04.2026 23:20
Sarıgöl'de polisler, özel eğitim öğrencilerine araçlarla şehir turu yaptırarak mutluluk yaydı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde görev yapan polisler, özel eğitim öğrencilerine araçlarla şehir turu attırarak yüzlerde tebessüm oluşturdu.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde görev yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli, Dört Eylül İlkokulu özel eğitim sınıfı öğrencilerini resmi araçlarla şehir turuna çıkardı.

Etkinlik boyunca büyük mutluluk yaşayan öğrencilerin sevinci yüzlerinden okunurken, polis araçlarıyla gerçekleştirilen tur onlar için unutulmaz anlara sahne oldu. Şehir turu sırasında heyecan ve mutluluğu bir arada yaşayan öğrenciler, kendilerine bu imkanı sağlayan polis ekiplerine teşekkür etti.

Sarıgöl Dört Eylül İlkokulu Müdürü Adem Çelik ise yapılan etkinliğin kendilerini duygulandırdığını belirterek, "Polis arkadaşlarımızın engelli sınıfı öğrencilerimize böyle anlamlı bir jest yapması bizleri hem duygulandırdı hem de gururlandırdı. Kendilerine teşekkür ediyorum" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Eğitim, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
