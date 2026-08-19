Porsuk Çayı\'nda Satranç Keyfi

Eskişehir'in simgesi Porsuk Çayı'nda gezi teknesine binen çocuklar, tur boyunca satranç oynayarak hem keyifli hem de zeka dolu anlar yaşadı.

Eskişehir'in turistik merkezlerinden biri olan Porsuk Çayı, bu kez renkli ve zeka dolu görüntülere ev sahipliği yaptı. Şehrin simgesi haline gelen gezi teknelerine binen çocuklar, su üstünde seyir halindeyken satranç tahtasının başına geçti.

Manzara eşliğinde zorlu hamleler

Porsuk Çayı'nın manzarası eşliğinde gerçekleşen tur boyunca minikler, hamlelerini büyük bir dikkat ve heyecanla yaptı. Tekne turunun keyfini satranç oyunuyla birleştiren çocukların eğlenceli ve tatlı mücadelesi çevredeki vatandaşların da ilgisini çekti. Su üstünde gerçekleşen bu keyifli anlar ortaya sempatik kareler çıkardı.