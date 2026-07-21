Rektör Kırışık'tan Kampüs İncelemesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rektör Kırışık'tan Kampüs İncelemesi

Rektör Kırışık\'tan Kampüs İncelemesi
21.07.2026 11:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, kampüsteki projeleri ve altyapıyı inceledi.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Merkez Kampüs'te eğitim, spor ve sosyal yaşam alanları ile yapımı süren projelerde incelemelerde bulundu.

Saha ziyaretlerinde kampüsün mevcut durumu değerlendirilirken devam eden çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alındı.

Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, incelemelerine Karabük Üniversitesi Stadyumu ve çevresinden başladı. Ardından Mühendislik Fakültesi, yapımı devam eden inşaat alanları, Kamil Güleç Kütüphanesi, Kapalı Spor Salonu, Sosyal Yaşam Merkezi, Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi ile kampüsteki yeşil alanlarda incelemelerde bulundu.

İncelemeler sırasında kampüs genelinde sürdürülen altyapı, üstyapı ve çevre düzenleme çalışmaları değerlendirilirken, eğitim ve sosyal yaşam alanlarının mevcut durumu ile devam eden yatırımlar hakkında yetkililerden bilgi alındı.

Rektör Kırışık'a ziyaretleri boyunca Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Solmaz, Genel Sekreter Lütfü Köm ile ilgili daire başkanları eşlik etti.

Karabük Üniversitesi, öğrencilerine ve akademik personele daha nitelikli eğitim, araştırma ve sosyal yaşam imkanları sunmak amacıyla kampüs altyapısını güçlendirmeye ve fiziki gelişimini sürdürmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Fatih Kırışık, Rektör, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Rektör Kırışık'tan Kampüs İncelemesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk kültüründen etkilenen Alman damat Müslüman oldu Türk kültüründen etkilenen Alman damat Müslüman oldu
İstanbul’da İri Çekirge Tedirginliği İstanbul'da İri Çekirge Tedirginliği
Aidat paralarını kişisel hesaplara aktarmışlar 22.5 milyon liralık vurgunu böyle yapmışlar Aidat paralarını kişisel hesaplara aktarmışlar! 22.5 milyon liralık vurgunu böyle yapmışlar
Gazetede gördüğü iş ilanına başvurdu, tüm hayatı değişti Gazetede gördüğü iş ilanına başvurdu, tüm hayatı değişti
Görüntü Bursa’dan Yunusu sırtlayıp gözden kayboldu Görüntü Bursa'dan! Yunusu sırtlayıp gözden kayboldu
Bakanlıktan ’Montrö’ açıklaması: 90 yıl boyunca... Bakanlıktan 'Montrö' açıklaması: 90 yıl boyunca...

12:31
Tekneden yarı çıplak paylaşım yaptı İşte cinsiyet değiştiren Rüzgar Erkoçlar’ın son hali
Tekneden yarı çıplak paylaşım yaptı! İşte cinsiyet değiştiren Rüzgar Erkoçlar'ın son hali
11:59
Gülistan hamile miydi Yeni tanıktan davanın seyrini değiştirecek ifade
Gülistan hamile miydi? Yeni tanıktan davanın seyrini değiştirecek ifade
11:59
Dev marka piyasadan çekildi Telefon pazarında taşlar yerinden oynadı
Dev marka piyasadan çekildi! Telefon pazarında taşlar yerinden oynadı
11:29
Jet ski faciasında korkunç iddia: Ölen iki çocuk evladım, eşim kaçırıyordu
Jet ski faciasında korkunç iddia: Ölen iki çocuk evladım, eşim kaçırıyordu
11:15
Kayıp kadının ablasından kan donduran sözler: Kardeşimi kavurma yaptılar
Kayıp kadının ablasından kan donduran sözler: Kardeşimi kavurma yaptılar
11:01
e-Devlet’te en çok kullanılan hizmet belli oldu
e-Devlet'te en çok kullanılan hizmet belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2026 12:52:34. #7.12#
SON DAKİKA: Rektör Kırışık'tan Kampüs İncelemesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.