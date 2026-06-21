Sakarya\'da YKS Heyecanı

Sakarya'da birçok okul gibi Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanının yaşandığı Sakarya Üniversitesi kampüsünde, çocuklarını sınava getiren veliler yeşil alanları doldurdu. Kampüsün doğasından yararlanan aileler, kamp sandalyeleri ve çardaklarda piknik yaparak çocuklarının sınavdan çıkmasını bekledi.

Türkiye genelinde gerçekleştirilen üniversite giriş sınavı dolayısıyla Sakarya Üniversitesi (SAU) Esentepe Kampüsü'nde yoğunluk yaşandı. Sabahın erken saatlerinden itibaren çocuklarıyla birlikte kampüse gelen aileler, öğrencileri sınav salonlarına uğurladıktan sonra dışarıda uzun bir bekleyişe geçti. Kampüs içerisindeki ağaçlık alanları, yeşil alanları ve çardakları dolduran veliler, yanlarında getirdikleri kamp sandalyelerini kurarak piknik yaptı. Kimi vatandaşların heyecanını yatıştırmak için Kur'an-ı Kerim okuduğu ve dualar ettiği kampüste, üniversite yönetimi tarafından velilere çay ve su ikramında bulunuldu.

"Kiminin elinde Kur'an var, kiminin elinde tespih var"

Çocuğunu sınava getiren ve kampüs içerisinde ailesi ile piknik yaparak vakit geçiren Kadir Borinli sınav sabahı yaşanan stres hakkında, "Stresimiz var, sabah 08.30'da yola çıktık. Erken gelelim dedik, geç kalma olayları sıkıntı oluşturuyor. Güzel bir gerginlik, stres bu. Sağ olsun üniversite yönetimi imkanları sağlamışlar. Çay ortamı var, suyumuzu eksik etmiyorlar. Veliler biraz gerginler. Normal tabii çocuklarımızı getirdik. Kiminin elinde Kur'an var, kiminin elinde tespih var. Dua ediyorlar. Herkes kendi halinde, kaygımız da var. Normal tabii, 1 sene çalışmışlar, emek vermişler. Önemli olan bu gerginliği ve kaygıyı yönetebilmek. Umarım içeride yönetebilirler. Bizim gerginliğimiz çok da önemli değil" dedi.

"Bu iş ekip işi"

Sınava hazırlanma sorumluluğunun sadece öğrencide olmadığını, bunun bir ekip işi olduğunu belirten Borinli, "Hakikaten çok zor bir süreç. Emek isteyen bir süreç, hem evlatlar hem veliler için. Veliler evlatlarını sevdirme yönetimine gitsinler. Sevmeyen bir çocuk çalışmaz, gülmeyen bir çocuk çalışmaz. Bu iş ekip işi. Öğretmen, öğrenci ve veli. Bu ekip doğru oluşturulduğu zaman ben inanıyorum ki bütün çocuklar başarılı olur" diye konuştu. - SAKARYA