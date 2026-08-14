Kırıkkale'de 12 Yıllık Cinayet Aydınlatıldı: 17 Gözaltı - Son Dakika
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Kırıkkale'de 12 Yıllık Cinayet Aydınlatıldı: 17 Gözaltı

Kırıkkale\'de 12 Yıllık Cinayet Aydınlatıldı: 17 Gözaltı
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Kırıkkale’de, 12 yıl önce öldürüldükten sonra cesedi 7 parçaya ayrılarak derin dondurucuda saklanan Hüseyin Okumuşoğlu cinayetine ilişkin yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında düzenlenen eş zamanlı şafak operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale'de, 12 yıl önce öldürüldükten sonra cesedi 7 parçaya ayrılarak derin dondurucuda saklanan Hüseyin Okumuşoğlu cinayetine ilişkin yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında düzenlenen eş zamanlı şafak operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.

7 PARÇAYA AYIRIP, 11 YIL DERİN DONDURUCUDA SAKLAMIŞLAR

Edinilen bilgiye göre, olay 16 Mayıs 2025 tarihinde Çalılıöz Mahallesi 11. Sokak'taki bir apartman dairesinde ortaya çıktı. Ev sahibi, uzun süredir kiracısından haber alamayınca daireyi kontrol etmek için çilingir yardımıyla kapıyı açtırdı. Dairedeki derin dondurucuyu kontrol eden ev sahibi, parçalanmış insan cesediyle karşılaşarak durumu emniyete bildirdi. İhbar üzerine Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Başsavcılık koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar ve kriminal incelemelerde, cesedin 7 parçaya ayrıldığı ve yaklaşık 11 yıldır derin dondurucuda muhafaza edildiği değerlendirildi. Yapılan kimliklendirme çalışmalarında cesedin, 2014 yılında hakkında kayıp müracaatında bulunulan Hüseyin Okumuşoğlu'na ait olduğu kesin olarak belirlendi.

Kırıkkale'de 12 Yıllık <a class='keyword-sd' href='/cinayet/' title='Cinayet'>Cinayet</a> Aydınlatıldı: 17 Gözaltı

98 KİŞİNİN İFADESİNE BAŞVURULDU 

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının koordinasyonunda soruşturma derinleştirildi. Dosya kapsamında 98 kişinin ifadesine başvurulurken, 112 farklı kurum ve kuruluşla yazışma gerçekleştirildi. Şüphelilere ait GSM hatlarının Cell ID, LAC ve TAC analizleri yapıldı. Plaka Tanıma Sistemi kayıtları ile ulaşılabilen kamera görüntüleri tek tek incelendi. Araç kiralama şirketlerinden otopark görevlilerine kadar çok sayıda kişi ve kurumdan bilgi toplandı.

Kırıkkale'de 12 Yıllık Cinayet Aydınlatıldı: 17 Gözaltı

YAKLAŞIK 12 YIL SONRA 17 ŞÜPHELİYE OPERASYON

Aylar süren teknik ve fiziki çalışmaların ardından Okumuşoğlu'nun öldürülmesiyle bağlantılı oldukları değerlendirilen 17 şüphelinin kimliği belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kırıkkale, Ankara ve Aydın'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlar da 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Kırıkkale, 3. Sayfa, Cinayet, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırıkkale'de 12 Yıllık Cinayet Aydınlatıldı: 17 Gözaltı - Son Dakika

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