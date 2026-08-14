Yok artık Lukaku! Daha sahaya çıkmadan taraftarı kendine hayran bıraktı

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Romelu Lukaku, kulübün YouTube programına konuk oldu. Program sırasında ertesi gün gerçekleştirilecek antrenmanın saatini soran 33 yaşındaki golcü, aldığı yanıtın ardından çalışma disiplinini ortaya koyan ifadeler kullandı. Lukaku, "Yarın saat 5'te mi antrenman? 5.30'da mı antrenman? O zaman 3.30'da orada olmalıyım." dedi.

İKİ SAAT ÖNCEDEN TESİSTE OLMAK İSTİYOR

Belçikalı santrforun antrenmandan yaklaşık iki saat önce tesiste bulunmak istediğini söylemesi dikkat çekti. Yeni takımına kısa süre önce katılan Lukaku'nun antrenman öncesindeki hazırlık sürecine verdiği önem, taraftarların da beğenisini kazandı.

FENERBAHÇELİLERDEN TAM NOT

Lukaku'nun sözlerinin yer aldığı görüntülere Fenerbahçeli taraftarlardan çok sayıda olumlu yorum geldi. Taraftarlar, yıldız futbolcu için "Helal olsun, ne kadar profesyonel" ve "İşte yıldız futbolcu böyle olur" şeklinde yorumlarda bulundu.