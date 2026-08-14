İstanbul'da 'Şapkalılar' operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul'da 'Şapkalılar' operasyonu: 9 gözaltı

İstanbul\'da \'Şapkalılar\' operasyonu: 9 gözaltı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İSTANBUL’da 'Şapkalılar' suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, yaralama, tehdit ve iş yeri kurşunlama eylemlerine karıştıkları tespit edilen 9 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da 'Şapkalılar' suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, yaralama, tehdit ve iş yeri kurşunlama eylemlerine karıştıkları tespit edilen 9 şüpheli gözaltına alındı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde ve uluslararası alanda faaliyet gösteren, elebaşları yurt dışında bulunan ve haklarında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan şüphelilerin yönettiği organize silahlı suç örgütlerinin faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik yürütülen soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında Beyoğlu'nda M.E. isimli kişinin yaralanması, Avcılar Yeşilkent Mahallesi Milli Egemenlik Parkı'nda meydana gelen kasten yaralama ve tehdit, Kağıthane'de 'Atölye Park' isimli iş yeri ve 'Miraç Rezidans'ın kurşunlanması eylemine karıştıkları tespit edilen 'Şapkalılar' suç örgütüne üye şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

9 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

Operasyon, İstanbul, Gözaltı, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da 'Şapkalılar' operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kalp krizi geçiren adam hastane bahçesinde can verdi Kalp krizi geçiren adam hastane bahçesinde can verdi
Yalova’da düşen F-16 üstlerinden böyle geçmiş Yeni görüntüler Yalova'da düşen F-16 üstlerinden böyle geçmiş! Yeni görüntüler
Hain FETÖ’cünün ablası da hapsi boyladı Hain FETÖ'cünün ablası da hapsi boyladı
Göbeklitepe’de yeni kazılarda dörtgen planlı yapılar bulundu Göbeklitepe'de yeni kazılarda dörtgen planlı yapılar bulundu
Emekli profesörün evinden çıkanlar ekipleri hayrete düşürdü Emekli profesörün evinden çıkanlar ekipleri hayrete düşürdü
İspanya Süper Kupası İstanbul’da Arda Güler ve Yamal geliyor İspanya Süper Kupası İstanbul'da! Arda Güler ve Yamal geliyor

11:11
Erhan Çelik’in doktor eşi Özlem Gültekin hayatını kaybetti
Erhan Çelik'in doktor eşi Özlem Gültekin hayatını kaybetti
11:06
Yok artık Lukaku Daha sahaya çıkmadan taraftarı kendine hayran bıraktı
Yok artık Lukaku! Daha sahaya çıkmadan taraftarı kendine hayran bıraktı
10:39
UltrAslan dağılıyor mu Şirin’in o sloganı pahalıya patladı: Tüm faaliyetlerimiz sonlandırılmıştır
UltrAslan dağılıyor mu? Şirin'in o sloganı pahalıya patladı: Tüm faaliyetlerimiz sonlandırılmıştır
10:27
Taciz suçlaması ile darbedilen CHP’li vekil Ahmet Baran Yazgan ihraç ediliyor
Taciz suçlaması ile darbedilen CHP'li vekil Ahmet Baran Yazgan ihraç ediliyor
10:17
Giresun’da şiddetli yağış Keşap ilçesinde sele kapılan 2 kişi kayboldu
Giresun'da şiddetli yağış! Keşap ilçesinde sele kapılan 2 kişi kayboldu
10:16
AK Parti 25 yaşında: 14 Ağustos 2001’den çeyrek asırlık siyasi yolculuğa
AK Parti 25 yaşında: 14 Ağustos 2001’den çeyrek asırlık siyasi yolculuğa
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2026 13:58:47. #7.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da 'Şapkalılar' operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.