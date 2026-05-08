Salihli MYO'ya Yeni Eğitim Binası

08.05.2026 13:24
Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde yeni eğitim binası inşaatında önemli aşama tamamlandı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Salihli Meslek Yüksekokulu için yapımı süren yeni eğitim binasında önemli bir aşama tamamlandı. Hayırsever iş insanı İsmail Bali tarafından yaptırılan ve merhume eşi Sacide Bali'nin adını taşıyacak modern eğitim kompleksinin kaba inşaatında sona gelindi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü ile Baloğlu Gıda arasında 29 Kasım 2024 tarihinde imzalanan protokol kapsamında, Salihli 5 Eylül Yerleşkesi içerisinde yaklaşık 6 bin 600 metrekare kapalı alana sahip yeni bir eğitim binası inşa ediliyor.

Modern eğitim anlayışına uygun şekilde planlanan projede; 52 kişilik akademik ve idari personel ofisi, yemekhane, kütüphane, 18 sınıf ile 8 atölye ve laboratuvar yer alacak. Yaklaşık 2 bin 500 öğrencinin eğitim görmesinin planlandığı yeni bina ile öğrencilerin daha güçlü akademik imkanlara ve sosyal yaşam alanlarına kavuşması hedefleniyor.

Bölgenin mesleki eğitim ihtiyacına uzun yıllardır katkı sağlayan Salihli Meslek Yüksekokulu için hayata geçirilen yatırımın, Salihli'nin yükseköğretim vizyonuna da önemli katkı sunacağı ifade edildi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, üniversitenin fiziki altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımların sürdüğünü belirterek, "Öğrencilerimizin çağın gerekliliklerine uygun, modern ve donanımlı eğitim ortamlarında öğrenim görmesi önceliklerimiz arasında yer alıyor. Salihli Meslek Yüksekokulumuz için yapımı devam eden bu yeni bina, sadece fiziki bir yatırım değil, aynı zamanda bölgemizin nitelikli insan kaynağına yapılan önemli bir katkıdır. Eğitime verdikleri kıymetli destek dolayısıyla hayırsever iş insanımız Sayın İsmail Bali'ye teşekkür ediyor, merhume Sacide Bali'nin adının böyle anlamlı bir eğitim yatırımıyla yaşatılacak olmasından memnuniyet duyuyoruz." dedi.

Yeni eğitim binasının tamamlanmasının ardından Salihli MYO öğrencilerinin daha modern, donanımlı ve sosyal açıdan güçlü bir kampüs ortamında eğitim alması hedefleniyor. - MANİSA

Kaynak: İHA

