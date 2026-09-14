Samsun\'da 250 bin 562 öğrenci ders başı yaptı, Vali Tavlı\'dan Türkiye Yüzyılı mesajı

Samsun Valisi Orhan Tavlı, eğitim-öğretim sezonu açılış programında yaptığı konuşmada, "Gerek eğitim kurumlarımızda gerekse aile içinde sevgiyle yetiştireceğimiz evlatlarımızın istikbalimizin ve Türkiye Yüzyılı'nın mimarı olacaklarına canıgönülden inanıyorum" dedi.

Samsun'da 2026-2027 Eğitim-Öğretim Sezonu Açılış Programı, İlkadım ilçesi Arıburnu İlkokulu'nda yapıldı. Tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Açılış töreninde konuşan Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, "Öğrencilerimizin yarınlarından emin, milli-manevi değerlerine bağlı, bilimin ve aklın yol göstericiliğiyle hareket eden nesiller olarak yetişmesi en büyük gayemizdir. Çocuklarımızın ilk öğretmenleri olan anne ve babalarından onları geleceğe hazırlamak için özveriyle çalışan değerli öğretmenlerimize kadar eğitimin tüm paydaşları bu gayeyi gerçekleştirmek için büyük çaba gösteriyoruz" diye konuştu.

250 bin 562 öğrenci ders başı yaptı

Samsun Valisi Orhan Tavlı ise yaptığı konuşmada tüm öğrenci, öğretmen ve velilere başarılı bir eğitim sezonu dileyerek, "Bugün hep birlikte ilk ders zilini çalacağımız ve ilimiz genelinde bin 89 okul, 13 bin 276 derslikte 21 bin 470 öğretmen ve 250 bin 562 öğrencimizin ders başı yapacağı yeni eğitim öğretim yılının öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz başta olmak üzere tüm eğitim camiamız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Yaklaşık 3 aylık yaz tatilinin ardından okulları ve öğretmenleriyle buluşan, kalpleri okula başlamanın heyecanıyla kıpır kıpır atan yavrularımıza ve kendi evlatlarından ayrı tutmadıkları öğrencileri ile kucaklaşan tüm öğretmenlerimize başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Sevgiyle yetiştireceğimiz evlatlarımız, istikbalimizin ve Türkiye Yüzyılı'nın mimarı olacak"

Türkiye Yüzyılı kapsamında eğitimin çok önemli bir unsur olduğuna değinen Vali Tavlı, "Devletimiz, ülkemizi tüm alanlarda hedeflerine ulaştıracak en temel gücün eğitimli ve nitelikli insan gücü olduğu anlayışından hareketle, eğitimi her zaman öncelik olarak görmektedir. Kıymetli öğrencilerimizin iyi bir eğitim alabilmeleri, kaliteli bir mesleki eğitimin yanı sıra gelişmeye, araştırmaya açık bir bakış açısına sahip olabilmeleri, özgüveni yüksek, milli ve manevi değerlerine bağlı nesiller olarak yetişebilmeleri için bütün imkanlar seferber edilmektedir. Gerek eğitim kurumlarımızda gerekse aile içinde sevgiyle yetiştireceğimiz evlatlarımızın istikbalimizin ve Türkiye Yüzyılı'nın mimarı olacaklarına da canıgönülden inanıyorum. Kıymetli öğrenciler, sizler ülkemizin geleceğine dair hayallerini hedeflere, hedeflerini de gerçeğe dönüştürme mücadelesindeki en büyük gücümüzsünüz. Kendinizi bunun bilincinde bireyler olarak yetiştireceğimize eminim. İstikrarlı, mutlu, huzurlu bir Türkiye'nin ve Türkiye Yüzyılı'nın inşasına büyük katkılar sunacağınıza yürekten inanıyoruz. Lütfen kendinizi geleceğe çok iyi hazırlamaya, bunun için de bol bol kitap okumaya, öğrenmeye, araştırmaya gayret gösterin. Yeni eğitim-öğretim yılında ilk kez okul heyecanı yaşayan yavrularımız başta olmak üzere tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize, ailelerimize ve eğitim camiamıza başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz'ın da katıldığı tören, halk oyunları gösterileri ve çeşitli etkinliklerin ardından sezonun ilk dersinin başlamasıyla sona erdi.