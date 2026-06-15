Samsun'da 3. Kitap ve Okuma Şenliği - Son Dakika
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Samsun'da 3. Kitap ve Okuma Şenliği

Samsun\'da 3. Kitap ve Okuma Şenliği
15.06.2026 13:00
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Samsun'da OKUSAM Projesi kapsamında düzenlenen şenlikte öğrenciler okuma alışkanlıklarını sergiledi.

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen OKUSAM Projesi kapsamında düzenlenen 3. Kitap ve Okuma Şenliği'nde öğrenciler yıl boyunca hazırladıkları çalışmaları sergiledi. Gerçekleştirilen etkinlikte kitap okuma kültürünün yaygınlaştırılmasına yönelik faaliyetler tanıtıldı.

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde, 17 ilçe milli eğitim müdürlüğüne bağlı okullarda eğitim gören öğrencilerin katılımıyla yürütülen proje kapsamında, öğrencilerin okuma alışkanlığı kazanmaları, okuma sevgilerinin güçlendirilmesi ve bilgi birikimlerinin artırılması hedeflendi. Proje çerçevesinde oluşturulan okuma kuşaklarında öğrenciler belirlenen kitapları okuyarak kitap kritikleri yaptı, okudukları eserleri arkadaşlarıyla değerlendirerek eleştirel düşünme ve analiz becerilerini geliştirdi. Ayrıca yazar ve şair buluşmaları düzenlenirken, okuma kültürünü yaygınlaştırmaya yönelik çeşitli toplumsal farkındalık çalışmaları da gerçekleştirildi.

Yıl boyunca hazırladıkları ürünleri sergilediler

Samsun Valiliği önündeki İstiklal Meydanı'nda düzenlenen final etkinliğinde öğrenciler, yıl boyunca hazırladıkları ürünleri sergileyerek okuma süreçlerinde elde ettikleri kazanımları ziyaretçilerle paylaştı. Kitap temalı oyunlar, etkinlikler ve kitap değişim stantlarının yer aldığı şenlikte öğrenciler hem eğlendi hem de farklı eserlerle tanışma fırsatı buldu. Burada konuşan Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, "Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğünce il genelinde yürütülen 'OKUSAM' isimli projemizin etkinliğindeyiz. Projenin temel amacı; çocuklarımızın okuma alışkanlıklarını geliştirmek, okuma sevgisini güçlendirmek ve bu sayede bilgi düzeylerini daha ileri seviyelere taşımaktır. Bu kapsamda öğrencilerimiz, il genelindeki kütüphanelerde çeşitli okuma etkinlikleri gerçekleştiriyor. Okuma gruplarında okudukları kitapları arkadaşlarıyla değerlendiriyor ve tartışıyorlar. Ayrıca yazar ve şair buluşmaları düzenleniyor. Bunun yanı sıra, okuma alışkanlığını güçlendirmek amacıyla toplumsal farkındalık çalışmaları da yürütülüyor. Samsun'da İstiklal Meydanı'nda öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz, yıl boyunca gerçekleştirdikleri etkinlikleri bizlerle paylaştılar. Öğrencilerimizin kitaplara olan ilgisini ve okuma sevgisini görmek bizleri son derece mutlu ediyor" dedi.

Ayrıca etkinliğe katılan Samsun Valisi Orhan Tavlı stantları gezerek öğrencilerle tek tek sohbet etti. Projeler hakkında bilgi aldı. Etkinliğe katılan öğrenciler herkesi kitap okumaya davet etti. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Samsun'da 3. Kitap ve Okuma Şenliği - Son Dakika

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