Samsun'da Biyomedikal Eğitimi - Son Dakika
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Eğitim

Samsun'da Biyomedikal Eğitimi

Canik Lisesi'nde öğrenciler, biyomedikal cihazlarla uygulamalı eğitim alarak mezun oluyor.

25.04.2025 14:10
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SAMSUN Canik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Biyomedikal Teknolojileri alan öğretmeni Merve Arslan, "Lisemizde biyomedikal cihazlar ile uygulamalı olarak eğitim alan öğrenciler, mezun olduklarında işlerine son derece tecrübeli şekilde başlıyorlar" dedi.

Samsun'daki Canik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Biyomedikal Teknolojileri alanında eğitim gören öğrenciler, okulda bulunan biyomedikal alanına özel birçok cihaz ile uygulamalı eğitim alarak mezuniyet sonrası iş hayatına deneyimli olarak başlıyor. Tecrübeli şekilde başladıkları iş hayatlarına daha kolay adapte olabildiklerini söyleyen Biyomedikal Teknolojileri alan öğretmeni Merve Arslan, "Bölümümüz Biyomedikal Cihaz Teknolojileri alanı olarak, hastanelerde kullanılan cihazların bakım, onarım ve kalibrasyon işlemlerinin gerçekleştirildiği bir bölümdür. Bu kapsamda öğrencilerimize hem teorik hem de uygulamalı eğitimler vermekteyiz" diye konuştu.

'LATİNCE TIBBİ TERİMLERE KADAR ÖĞRENİM SAĞLIYORLAR'

Biyomedikal alanı hakkında bilgilendirmede bulunan öğretmen Merve Arslan, "Biyomedikal cihaz teknolojileri alanı dört ana daldan oluşmaktadır. Bunlar yaşam destek ve tedavi cihazları, tıbbi görüntüleme cihazları, tıbbi laboratuvar ve hasta dışı uygulama cihazları ile fizyolojik sinyal izleme ve teşhis takip cihazlarıdır. Okulumuzda bu alanın iki dalı aktif olarak bulunmaktadır. Bunlar tıbbi laboratuvar ve hasta dışı uygulama cihazları ile fizyolojik sinyal izleme cihazlarıdır. Okulumuzda bu alanlara yönelik sıfır ve garantili cihazlarımız bulunmaktadır ve öğrencilerimize güncel teknolojiye uygun uygulamalı eğitimler sunmaktayız. Öğrencilerimiz 9 ve 10'uncu sınıfta temel elektronik eğitimi almaktadır. Bu sınıflarda elektronik devre elemanlarının tanıtımı, sağlamlık kontrolleri, devre kurma, devre çizimi ve baskı devre olarak plakete aktarma gibi konular işlenmektedir. 10'uncu sınıf itibarıyla teknik resim ve mesleki fizyoloji ve terminoloji dersleri de verilmektedir. Teknik resim dersinde çizim kuralları, cetvel ve pergel gibi ekipmanların kullanımı öğretilmektedir. Mesleki fizyoloji ve terminoloji dersinde ise insan anatomisi, vücut sistemlerinin yapısı ve işleyişi, Latince tıbbi terimler gibi konular anlatılmaktadır. 11'nci sınıfa geçtiklerinde öğrencilerimiz kendi dallarıyla ilgili cihazların bakım, onarım ve kalibrasyonu konusunda daha ayrıntılı eğitim almaktadır" ifadelerini kullandı.

'ÜNİVERSİTE SONRASI BİYOMEDİKAL MÜHENDİSİ ÜNVANI ALABİLİYORLAR'

Öğrencilerin staj ve çalışma imkanları hakkında konuşan Arslan, "12'nci sınıfta haftada 7 saatlik teorik dersin ardından haftanın 2 günü okulda eğitim görmekte, kalan 3 gün ise staj yapmaktadırlar. Stajlarını genellikle kamu hastaneleri, özel hastaneler, medikal firmalar, işitme merkezleri ya da organize sanayi bölgelerinde yer alan biyomedikal fabrikalarda gerçekleştirmektedirler. Lisemizde biyomedikal aletleri ile uygulamalı olarak eğitim alan öğrenciler, mezun olduklarında işlerine son derece tecrübeli şekilde başlıyorlar. Mezun olan öğrencilerimiz biyomedikal teknisyeni ünvanı alarak özel firmalarda çalışabilmekte ya da Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)'ye girerek kamu kurumlarında memur olarak görev yapabilmektedir. Üniversite eğitimine devam etmek isteyen öğrencilerimiz ise iki yıllık ön lisans programlarına giderek biyomedikal teknikerliği diploması alabilir ya da dört yıllık mühendislik fakültelerinden mezun olarak biyomedikal mühendisi ünvanıyla hem özel sektörde hem de kamu sektöründe görev yapabilmektedir" dedi.

Haber-Kamera: Berkay YILDIZ/SAMSUN,

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Eğitim Samsun'da Biyomedikal Eğitimi - Son Dakika

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