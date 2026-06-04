Samsun'da Pilot Eğitim Uçuşları - Son Dakika
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Samsun'da Pilot Eğitim Uçuşları

Samsun\'da Pilot Eğitim Uçuşları
04.06.2026 16:12
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Samsun hava sahası, pilot adaylarının eğitim uçuşlarına ev sahipliği yapıyor.

Samsun hava sahası, yolcu uçakları kullanan pilotların eğitim merkezi olmaya devam ediyor. Pilot adayları eğitim uçuşlarını Samsun'da yapıyor.

Türk pilotlar, hava yollarının eğitim uçuşları kapsamında Samsun'da eğitim görüyor. Samsun-Çarşamba Uluslararası Havalimanı'ndan kalkış yapan pilotlar, havada adeta mekik dokuyor. Havalimanı semalarında birçok tur atan pilotlar, kendilerine verilen rota dahilinde görevlerini tamamlayıp, eğitim sonunda tekrar Samsun-Çarşamba Uluslararası Havalimanı'na iniş yapıyor.

Yetkililer, eğitim uçuşlarının belirli aralıklarla hava trafiğinin uygun olduğu gün ve saatlerde sık sık tekrarlandığını, hava yolu şirketlerinin Samsun-Çarşamba Uluslararası Havalimanı'nda deniz yaklaşması olduğu için eğitim amaçlı kullanmaya tercih ettiğini, eğitimlerin de sabah gün doğumundan akşam gün batımına kadar sürdüğünü bildirdi.

Pilotların eğitim uçuşları, havalimanı çevresindeki vatandaşların da dikkatini çekti. Bugün de Türk Hava Yolları (THY) pilotları Samsun'da eğitim uçuşlarını gerçekleştirdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Samsun'da Pilot Eğitim Uçuşları - Son Dakika

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