Samsun İlkadım'da akran zorbalığına karşı nezaket projesi eğitim yılı boyunca sürecek - Son Dakika
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Samsun İlkadım'da akran zorbalığına karşı nezaket projesi eğitim yılı boyunca sürecek

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Samsun İlkadım\'da akran zorbalığına karşı nezaket projesi eğitim yılı boyunca sürecek
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Samsun İlkadım'daki Kazım Karabekir İmam Hatip Ortaokulunda akran zorbalığına karşı nezaket projesi başlatıldı. Eğitim öğretim yılı boyunca aylık temalarla nezaket, empati ve yardımlaşma kültürünün okuldan aileye yayılması hedefleniyor.

Samsun'un İlkadım ilçesindeki Kazım Karabekir İmam Hatip Ortaokulunda, öğrencilerde olumlu davranışları geliştirmek ve akran zorbalığına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla "Zorbalığı Değil, Nezaketimizi Büyütüyoruz" projesi hayata geçirildi.

Okulun rehber öğretmeni Ruşen Yıldırım koordinatörlüğünde yürütülen proje kapsamında öğrencilerin empati, saygı, hoşgörü, yardımlaşma ve sorumluluk gibi değerleri benimsemeleri, okulda güvenli ve sevgi temelli bir ortam oluşturulması hedefleniyor.

Kasım ayında öğretmenlere yönelik proje tanıtımı, veli semineri ve öğrencilere yönelik nezaket farkındalığı çalışmalarıyla başlayan etkinlikler, eğitim öğretim yılı boyunca aylık temalarla sürdürülecek.

Proje kapsamında aralık ayında "Güzel Sözler, Güzel Davranışlar", ocakta "Nezaket ve Empati", şubatta "Saygı, Hoşgörü ve Farklılıklara Değer Verme", martta "Nezaket ve Yardımlaşma", nisanda "Seyirci Kalma, İyiliğin Yanında Ol", mayısta "İyilik Bulaşıcıdır" temaları işlenecek. Haziran ayında ise "İyilik Elçileri" etkinlikleri ve yıl sonu değerlendirmesi gerçekleştirilecek.

Öğretmen, öğrenci ve velilerin katılımıyla yürütülecek projede, olumlu davranışların günlük yaşamın bir parçası haline getirilmesi amaçlanıyor. Öğretmenlerin öğrencilere örnek olması, ailelerin ev ortamında saygı ve nezaket dilini desteklemesi, öğrencilerin de arkadaşlarına karşı duyarlı davranması hedefleniyor.

"Hedefimiz başarılı ve iyi öğrenciler, iyi insanlar yetiştirmek"

Proje koordinatörü Ruşen Yıldırım, okullarda yaşanan üzücü olayların çocukların sevgi, saygı ve empati temelli bir eğitim ortamında yetişmesinin önemini ortaya koyduğunu belirtti. Daha önce "Adım Adım Hedefime", "Biz Kazandık Sıra Sizde" ve "Akran Zorbalığı Değil, Akran Öğretimi" projelerini de yürüttüklerini aktaran Yıldırım, yeni projeyle öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra insani değerlerini de güçlendirmeyi amaçladıklarını ifade etti. Yıldırım, "Çocuklarımıza yalnızca zorbalık yapmamayı değil, iyiliği çoğaltmayı, empati kurmayı, arkadaşlarına destek olmayı ve nezaketli davranmayı öğretmek istiyoruz. Hedefimiz başarılı ve iyi öğrenciler, iyi insanlar yetiştirmek" dedi.

Proje ile nezaket, dayanışma ve yardımlaşma kültürünün okul ortamında güçlendirilmesi ve bu değerlerin aile ve toplum yaşamına yayılması hedefleniyor.

Kaynak: İHA
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