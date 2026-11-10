Samsun Ladik'te Atatürk İlkokulu öğretmenlerine bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Samsun Ladik'te Atatürk İlkokulu öğretmenlerine bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun Ladik\'te Atatürk İlkokulu öğretmenlerine bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Samsun Ladik'te yürütülen Ladik Sağlıklı Nefes Projesi kapsamında Atatürk İlkokulu öğretmenlerine bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi. Yeşilay Samsun Şube Başkanı Emre Güneş'in verdiği eğitimde bağımlılığın biyolojik, psikolojik ve sosyal boyutları ile erken farkındalık ele alındı.

Samsun'un Ladik ilçesinde yürütülen "Ladik Sağlıklı Nefes Projesi" kapsamında, Atatürk İlkokulu öğretmenlerine bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi.

Yeşilay Samsun Şube Başkanı ve Psikolojik Danışman Emre Güneş tarafından gerçekleştirilen eğitimde, bağımlılığın oluşum süreci, beyin üzerindeki etkileri ve bağımlılıkla mücadelede farkındalığın önemi ele alındı.

Eğitimde bağımlılığın yalnızca bireysel bir alışkanlık olarak değerlendirilmemesi gerektiği, biyolojik, psikolojik ve sosyal boyutları bulunan çok yönlü bir süreç olduğu üzerinde duruldu. Katılımcılara bağımlılık döngüsü, beynin ödül sistemi ve dopaminin bu süreçteki rolü hakkında bilgi verildi. Sunum eşliğinde gerçekleştirilen eğitimde, bağımlılığa zemin hazırlayan etkenler ve bağımlılıkla mücadelede erken farkındalığın önemi de değerlendirildi.

Eğitim, öğretmenlerin bağımlılık konusundaki bilgi ve farkındalıklarını geliştirmeyi, bağımlılık riskine ilişkin belirtileri daha iyi tanımalarına katkı sunmayı amaçladı. Okulların yalnızca akademik öğrenmenin gerçekleştiği kurumlar değil, aynı zamanda koruyucu ve önleyici çalışmaların yürütüldüğü önemli eğitim ortamları olduğu vurgulandı.

Ladik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen "Ladik Sağlıklı Nefes Projesi – Eğitim Kurumlarında Tütün Bağımlılığıyla Mücadele ve Çalışan Destek Programı", eğitim çalışanlarının sağlığını bütüncül bir yaklaşımla desteklemeyi hedefliyor.

Kaynak: İHA
Mustafa Kemal AtatürkYerel HaberlerEmre GüneşSamsunSağlıkEğitimLadikSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Polat Alemdar’dan Memati’ye büyük ayıp Polat Alemdar'dan Memati'ye büyük ayıp
Kura çekiminde ilginç anlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı uyardılar: Yenilememiz gerekiyor Kura çekiminde ilginç anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı uyardılar: Yenilememiz gerekiyor
Araç sahiplerine müjde Akaryakıtta çifte indirim kapıda Araç sahiplerine müjde! Akaryakıtta çifte indirim kapıda
Şengül Teyze’den “Oğlum“ dediği Ankara Abisi için şoke eden sözler Şengül Teyze'den "Oğlum" dediği Ankara Abisi için şoke eden sözler
SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi
Hayatını kaybeden futbolcunun kızına 18 yıllık vefa sözü Hayatını kaybeden futbolcunun kızına 18 yıllık vefa sözü
13:24
Emlak Katılım’a Katılımevim ve Birevim için devir onayı
Emlak Katılım'a Katılımevim ve Birevim için devir onayı
13:18
Galatasaray’ın yıldızından Fenerbahçe’ye olay gönderme
Galatasaray'ın yıldızından Fenerbahçe'ye olay gönderme
13:12
Arda Güler’in geldiği noktaya bakın Gurur veren görüntü
Arda Güler'in geldiği noktaya bakın! Gurur veren görüntü
13:03
Bulgaristan’da sis faciası 70 araç birbirine girdi
Bulgaristan'da sis faciası! 70 araç birbirine girdi
12:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Atatürk’ü anma törenine damga vuran sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atatürk'ü anma törenine damga vuran sözler
11:58
Ata’ya saygı duruşu kavgayla gölgelendi
Ata'ya saygı duruşu kavgayla gölgelendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2026 13:39:25. #.0.2#
SON DAKİKA: Samsun Ladik'te Atatürk İlkokulu öğretmenlerine bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android