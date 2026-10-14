Samsun Ladik'te servis şoförlerine güvenli öğrenci taşıma kuralları anlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Samsun Ladik'te servis şoförlerine güvenli öğrenci taşıma kuralları anlatıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun Ladik\'te servis şoförlerine güvenli öğrenci taşıma kuralları anlatıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Ladik ilçesinde okul servis şoförlerine yönelik trafik güvenliği ve güncel mevzuat toplantısı düzenlendi. Jandarma ve trafik polisinin katıldığı toplantıda hız, emniyet kemeri, güvenli iniş-biniş ve araç bakımı gibi kurallara uyulması gerektiği vurgulandı.

Samsun'un Ladik ilçesinde okul servis araçları şoförlerine yönelik trafik güvenliği ve güncel mevzuat bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Ladik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Uğur Menekşe başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya jandarma ve trafik polisi ekipleri katıldı. Toplantıda, okul servis araçlarının çalışma esasları, sürücülerin yasal sorumlulukları ve öğrenci taşımacılığında alınması gereken güvenlik tedbirleri ele alındı. Öğrencilerin okullarına güvenli şekilde ulaştırılmasının önemine dikkat çekilen toplantıda, servis şoförlerine trafik kuralları ve güncel mevzuat hakkında bilgi verildi.

Bilgilendirmelerde hız sınırlarına uyulması, emniyet kemeri kullanımının sağlanması, öğrencilerin güvenli iniş ve binişlerinin temin edilmesi ve okul taşıtlarına ilişkin trafik kurallarına riayet edilmesi gerektiği vurgulandı. Sürücülere ayrıca seyir halinde cep telefonu kullanmamaları, belirlenen yolcu kapasitesini aşmamaları ve özellikle okul giriş çıkış saatlerinde daha dikkatli olmaları hatırlatıldı. Servis araçlarının bakım ve kontrollerinin düzenli yapılması, gerekli belge ve donanımların eksiksiz bulundurulması gerektiğinin de belirtildiği toplantı, değerlendirmelerin ardından sona erdi.

Toplantıyla okul servis taşımacılığının güvenli ve mevzuata uygun şekilde yürütülmesi konusunda farkındalığın artırılmasının amaçlandığı bildirildi.

Kaynak: İHA
JandarmaGüvenlikTrafikSamsunGüncelEğitimLadikSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Başörtüsü yasağına tepki gösteren Oktay Saral’a Azerbaycan’dan yanıt Başörtüsü yasağına tepki gösteren Oktay Saral'a Azerbaycan'dan yanıt
Yamal’dan gece yarısı Galatasaray itirafı: Her şeyi değiştirebilirdi Yamal'dan gece yarısı Galatasaray itirafı: Her şeyi değiştirebilirdi
Sonbahar bitti, kış başladı Kar 20 santimetreye ulaştı Sonbahar bitti, kış başladı! Kar 20 santimetreye ulaştı
Halk TV’ye kayyum atanması sonrası YENİ Partili vekiller, ağızlarını ve gözlerini bantladı Halk TV’ye kayyum atanması sonrası YENİ Partili vekiller, ağızlarını ve gözlerini bantladı
13 yaşındaki kızın trajik sonu Nedeni isyan ettirecek cinsten 13 yaşındaki kızın trajik sonu! Nedeni isyan ettirecek cinsten
Ankara-Samsun arasındaki 6 saatlik yol 2,5 saate inecek Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi Ankara-Samsun arasındaki 6 saatlik yol 2,5 saate inecek! Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi
13:05
İstanbul’da asıl tehlike şimdi başlıyor Saat verdiler, radara da yansıdı
İstanbul'da asıl tehlike şimdi başlıyor! Saat verdiler, radara da yansıdı
12:43
İstanbul’da hayatı felç eden yağış Okulun istinat duvarı çöktü, araştırma hastanesini su bastı
İstanbul'da hayatı felç eden yağış! Okulun istinat duvarı çöktü, araştırma hastanesini su bastı
12:28
İmamoğlu, 4 gün sürecek savunmasının ilk gününde aylık gelirini açıkladı
İmamoğlu, 4 gün sürecek savunmasının ilk gününde aylık gelirini açıkladı
12:25
Türk pop müziğinin usta ismi Alpay vefat etti
Türk pop müziğinin usta ismi Alpay vefat etti
11:45
Galatasaray’ın iptal edilen golünde karar doğru mu Ünlü hakem noktayı koydu
Galatasaray'ın iptal edilen golünde karar doğru mu? Ünlü hakem noktayı koydu
11:35
Gündem yaratan operasyonda Bakan Çiftçi’yi sinirlendiren “Seyyid Kutub” detayı
Gündem yaratan operasyonda Bakan Çiftçi’yi sinirlendiren “Seyyid Kutub” detayı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2026 13:38:33. #.0.3#
SON DAKİKA: Samsun Ladik'te servis şoförlerine güvenli öğrenci taşıma kuralları anlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei