SAMÜ\'de 2026-2027 akademik yılı açıldı, Mehmet Muş\'a fahri doktora verildi

Samsun Üniversitesinde (SAMÜ) 2026-2027 akademik yılı, düzenlenen törenle açıldı. Programda AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş'a fahri doktora ünvanı verilirken, Rektör Prof. Dr. Mahmut Aydın üniversitenin 8 yıllık gelişim sürecini ve Ballıca Kampüsü'ndeki dönüşüm hikayesini anlattı.

Ballıca Kampüsünde bulunan bir hangarda düzenlenen programda konuşan Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, üniversitenin kuruluşundan bugüne kadar geçen süreçte 550 akademik, 340 idari olmak üzere toplam 890 personele, 9 bin 333 öğrenciye ve 5 bin 307 mezuna ulaştığını söyledi. Üniversitenin yalnızca fiziki yapılardan ibaret olmadığını ifade eden Rektör Aydın, "Eylül 2018'de üç akademik birimde 55'i akademik, 29'u idari toplam 84 personelle çıktığımız bu yolda bugün 550'si akademik, 340'ı idari 890 personele, 9 bin 333 öğrenciye ve 5 bin 307 mezuna ulaştık" dedi.

Ballıca Kampüsü'nün üniversitenin kuruluş anlayışının önemli bir yansıması olduğunu belirten Aydın, tütün hangarlarının yıkılmak yerine dönüştürülerek kullanıldığını dile getirdi. Aydın, "Bu sorunun en görünür cevabı Ballıca Kampüsüdür. 2019'da kendimize şunu sorduk: Endüstri mirasımız olan tütün hangarlarını nasıl koruyup dönüştürebiliriz? Önümüzde iki yol vardı: Eskiyi yıkıp yepyeni bir kampüs kurmak ya da geçmişin izlerini koruyarak geleceği onun üzerine inşa etmek. Biz ikincisini seçtik. Mekanın hafızasını korumayı, ömrünü tamamlamamış her malzemeyi yeniden kullanmayı ve geri dönüşümü esas aldık" diye konuştu.

Bir hangarın yıkılması halinde yaklaşık 4 bin ton moloz ortaya çıkacağını belirten Aydın, Ballıca Kampüsü'nde yaklaşık 60 hangar bulunduğunu ifade ederek, "Bir hangarı yıktığınızda yaklaşık 4 bin ton moloz ortaya çıkar. Ballıca'da yaklaşık 60 hangardan söz ediyoruz; yani yıkılması, taşınması ve bertaraf edilmesi gereken yaklaşık 240 bin ton inşaat atığı. Biz bu atığı hiç üretmedik. Yıkım için harcanacak enerjiden, binlerce kamyon seferinden, yeni binalar için tüketilecek beton, demir ve çimentodan da tasarruf ettik; karbon ayak izimizi azalttık" ifadelerini kullandı.

"Dün tütünün işlendiği mekanlarda bugün bilgi üretiliyor"

Tütün hangarlarının Samsun'un üretim tarihi ve şehir hafızası açısından önemine dikkat çeken Aydın, "Ama o hangarlar bizim için taş ve çelikten fazlasıydı. Onlar Samsun'un üretim tarihiydi, orada çalışan insanların emeğiydi, bu şehrin hafızasıydı. Dün tütünün işlendiği mekanlarda bugün bilgi üretiliyor. Fakültelerimizden Uçuş Akademisine, Milli Teknoloji Atölyesinden Yapay Zeka ve Dijitalleşme Teknoloji Merkezine, öğrenci merkezlerinden spor tesislerine kadar kampüsteki her yapı bu anlayışın ürünüdür" şeklinde konuştu.

Rektör Aydın'ın konuşmasının ardından Dr. Mehmet Muş tarafından "Küresel Gelir Adaletsizliği" başlıklı ders verildi. Akabinde programda Muş'a fahri doktora ünvanı tevcih edildi.

Programa Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, Canik Kaymakamı Şeref Aydın, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur katıldı.