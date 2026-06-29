Sanat Eğitimi, Milli Eğitimde Önem Kazanıyor - Son Dakika
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Sanat Eğitimi, Milli Eğitimde Önem Kazanıyor

Sanat Eğitimi, Milli Eğitimde Önem Kazanıyor
29.06.2026 13:39
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Bakan Tekin, sanatı eğitim süreçlerine dahil ederek kültürel değerleri güçlendirmeyi hedefliyor.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, milli birlik ve beraberliği güçlendiren kültürel değerlerin eğitim süreçlerinde mutlaka yer alması gerektiğini vurgulayarak, sanatın da öğrencilerin farklı yetenek ve becerilerini ortaya çıkarmada önemli bir araç olduğunu söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nca öğretmenler ve Bakanlık personeline yönelik hayata geçirilen "Ustalarla Tiyatro Eğitimi" programını başarıyla tamamlayan kursiyerlere, Ankara'da düzenlenen törenle sertifikaları verildi. Dört ay süren eğitim sonunda ilk mezunlarını veren Maarif Tiyatro Akademisi'nin ikinci dönem seçmelerinin eylül ayında yapılacağı bildirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı yerleşkesindeki Başöğretmen Salonu'nda düzenlenen törene Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bakanlık yöneticileri, eğitmenler ve kursiyerler katıldı.

"Sanatı eğitim süreçlerinin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz"

Törende konuşan Bakan Tekin, göreve geldikleri günden itibaren Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda kapsamlı bir müfredat değişikliğine gittiklerini belirterek, yeni müfredatın temel hedeflerinden birinin öğrencilerin edindikleri bilgileri günlük hayatta kullanabilecekleri becerilere dönüştürmek olduğunu söyledi.

Öğrencilerin bilgiye erişim konusunda artık önemli bir sorun yaşamadığını ifade eden Bakan Tekin, "Çocuklarımızın bilgiye ulaşma konusunda bir sıkıntısı yok. Ancak öğretmenler olarak en çok karşılaştığımız soru, 'Hocam bu bilgi bizim ne işimize yarayacak?' oluyor. Biz de programlarımızı bilgi vermekten ziyade, bilgiyi gündelik hayatta kullanabilecekleri bir zemine kavuşturmaya çalıştık" dedi.

Milli birlik ve beraberliği güçlendiren kültürel değerlerin eğitim süreçlerinde mutlaka yer alması gerektiğini vurgulayan Tekin, sanatın da öğrencilerin farklı yetenek ve becerilerini ortaya çıkarmada önemli bir araç olduğunu dile getirdi.

Bu kapsamda göreve başladıklarında ilk hayata geçirdikleri projelerden birinin Maarif Orkestrası ve Maarif Halk Oyunları toplulukları olduğunu belirten Tekin, öğretmenlerin sanatsal faaliyetlerde daha aktif yer almasını amaçladıklarını ifade etti.

Güzel sanatlar liselerini de tematik bir yapıya kavuşturmak için çalışmaların sürdüğünü kaydeden Tekin, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin uygulama alanında sanatın eğitim ve öğretim süreçlerinin içine dahil edilmesini önemsiyoruz. Bu projelerin modelimizin çıktılarının sahaya yansımasını kolaylaştıracağına inanıyoruz" diye konuştu.

Seçmeli derslerde de önemli düzenlemeler yaptıklarını belirten Tekin, öğrencilerin sanat ve kültür alanındaki yeteneklerini geliştirebilmeleri amacıyla kültür ve sanat derslerini ayrı bir kategori altında topladıklarını söyledi.

Bakan Tekin, "Çocuklarımızın haftada altı saatlik seçmeli derslerinin en az birini kültür ve sanat alanından seçmelerini arzu ettik. Böylece öğrencilerimizin bu alanlardaki yeteneklerini keşfetmelerini ve geliştirmelerini hedefledik" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık bin 500 başvurunun yapıldığı programa ön değerlendirme sürecinin ardından 850 aday katıldı. Yaklaşık 22 gün süren konservatuvar düzeyindeki mülakat ve uygulama sınavları sonucunda 135 aday eğitim almaya hak kazandı.

5 Ocak 2026 tarihinde başlayan eğitim programı dört ay boyunca devam etti. Kursiyerlere haftada iki gün olmak üzere toplam 120 saat eğitim verildi. Program kapsamında tiyatro ve kamera oyunculuğu, ses ve nefes çalışmaları, koro eğitimi, beden kullanımı, hareket ve metin çözümleme dersleri konservatuvar düzeyindeki içerikle yürütüldü.

Tiyatro ve kamera oyunculuğu dersleri ile uygulama atölyeleri tiyatro ve ekran dünyasının deneyimli isimleri Volkan Severcan, Ziya Kürküt, Engin Benli, Oktay Gürsoy ve Ercüment Aydın tarafından verildi. Ses, nefes ve koro eğitimleri ise Hakan Ünal, Ersen Uçak, Cem Parıldar ve Müge Tuna Çamlı tarafından gerçekleştirildi.

Maarif Tiyatrosu'nun çekirdek kadrosu oluşturulacak

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ustalarla Tiyatro Eğitimi" programının öğretmenlerin sahne sanatları alanındaki bilgi ve becerilerini geliştirmenin yanı sıra eğitim ile sanatı buluşturan sürdürülebilir bir kültür hareketine dönüştüğü belirtildi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda hayata geçirilen programın ilk mezunlarını vermesiyle birlikte, Milli Eğitim Bakanlığının sanat eğitimine yönelik vizyonunun önemli adımlarından olan Maarif Tiyatro Akademisi ile Maarif Tiyatrosu'nun oluşturulması sürecinin de hız kazandığı ifade edildi.

Açıklamada, ilk dönem mezunları arasından devam eden seçme süreci sonucunda Maarif Tiyatrosu'nun çekirdek kadrosunun belirleneceği, Maarif Tiyatro Akademisi'nin ikinci dönem seçmelerinin ise eylül ayında gerçekleştirileceği bildirildi.

Program, kursiyerlere sertifikalarının takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Eğitim, Son Dakika

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