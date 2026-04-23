SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Dağlı: "23 Nisan millet iradesinin hakimiyetinin ilan edildiği tarihi bir gün"
SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Dağlı: "23 Nisan millet iradesinin hakimiyetinin ilan edildiği tarihi bir gün"

23.04.2026 09:38
SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 106'ncı yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Prof. Dr. Güner Dağlı, 23 Nisan'ın yalnızca bir bayram değil, aynı zamanda millet iradesinin hakimiyetinin ilan edildiği tarihi bir gün olduğunu vurgulayarak, bu anlamlı tarihin bağımsızlık mücadelesinin en önemli simgelerinden biri olduğunu belirtti.

Çocukların ülkenin geleceği açısından taşıdığı öneme dikkat çeken Prof. Dr. Dağlı, "Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, milli egemenliğin sembolü olan bu özel günü çocuklara ithaf etmesi, geleceğimizin teminatı olan genç nesillere duyduğu güvenin en açık ifadesidir. Çocuklarımızın çağın gerekliliklerine uygun, bilimsel düşünceyi benimsemiş, sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmesi büyük önem taşımaktadır. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın potansiyellerini en iyi şekilde ortaya çıkarabilecekleri ortamları hazırlamak eğitim kurumlarının en temel görevleri arasındadır. Bu bilinçle SANKO Üniversitesi olarak ülkemizin yarınlarını şekillendirecek olan bugünün çocukları yarının yetişkinleri gençlerimizi donanımlı, bilinçli ve değerlerine bağlı bireyler olarak yetişmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi.

Prof. Dr. Dağlı, "Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, TBMM'nin açılışının 106'ncı yıl dönümü ve geleceğimizin teminatı çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı
Miss Turkey yarışmacısı “Mutluluğu buldum“ diyerek yeni işini paylaştı Miss Turkey yarışmacısı "Mutluluğu buldum" diyerek yeni işini paylaştı
Cezaevinden çıkan şahıs, 1 saatte farklı noktalarda 3 kişiyi satırla yaraladı Cezaevinden çıkan şahıs, 1 saatte farklı noktalarda 3 kişiyi satırla yaraladı
İran’la savaş pahalıya patladı ABD, en büyük rakibinin karşısında savunmasız İran'la savaş pahalıya patladı! ABD, en büyük rakibinin karşısında savunmasız
Sivas’ta yol kenarında havan topu mermisi bulundu Sivas'ta yol kenarında havan topu mermisi bulundu
Polisi karşısında gören firari hükümlü çoraplarıyla kaçtı, kıskıvrak yakalandı Polisi karşısında gören firari hükümlü çoraplarıyla kaçtı, kıskıvrak yakalandı

09:38
Murat Ülker’in sattığı fabrikada üretim 73 yıl sonra üretim durdu
Murat Ülker'in sattığı fabrikada üretim 73 yıl sonra üretim durdu
09:27
Öğrencinin silah getirdiği okulda “şeffaf poşet“ önlemi
Öğrencinin silah getirdiği okulda "şeffaf poşet" önlemi
09:00
Akaryakıta sürpriz indirim Haftalar sonra psikolojik sınırın altına indi
Akaryakıta sürpriz indirim! Haftalar sonra psikolojik sınırın altına indi
08:55
Bakan Tekin 81 ilden çocuklarla Anıtkabir’de: Düşünen, üreten ve değer katan bireyler yetiştiriyoruz
Bakan Tekin 81 ilden çocuklarla Anıtkabir'de: Düşünen, üreten ve değer katan bireyler yetiştiriyoruz
08:39
Beştepe’den Gülistan Doku dosyasına ilk yorum: Cinayeti Tuncay Bey’in oğlunun işlediğini işaret ediyor
Beştepe'den Gülistan Doku dosyasına ilk yorum: Cinayeti Tuncay Bey'in oğlunun işlediğini işaret ediyor
04:49
İran, Hürmüz Boğazı’nda 2 Gemiyi Ele Geçirdi
İran, Hürmüz Boğazı'nda 2 Gemiyi Ele Geçirdi
