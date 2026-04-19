Şanlıurfa'da Okul Güvenliği Artırılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

19.04.2026 20:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa Valiliği, okullardaki güvenlik önlemlerini artırmak için çalışma başlattı.

Şanlıurfa Valiliği, Siverek ilçesi ile Kahramanmaraş'ta meydana gelen okullara yönelik silahlı saldırı olaylarının ardından okullarda güvenlik önlemlerinin artırılması için çalışma başlattı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi ile Kahramanmaraş'ta meydana gelen okullara yönelik menfur silahlı saldırı olaylarının ardından Şanlıurfa Valiliği, ilgili kurumlarla yakın iş birliği içerisinde yoğun bir çalışma gerçekleştirdi. İçişleri Bakanı ve Milli Eğitim Bakanı'nın 81 il valisi ile uzaktan gerçekleştirdiği toplantının ardından güvenlik birimlerinin yöneticileri ve kaymakamlar ile toplantılar düzenleyen Vali Hasan Şıldak, okullarda güvenlik tedbirlerinin arttırılması konusunda güvenlik birimlerine ve eğitim kurumlarına iki ayrı yazı göndererek, izlenecek yol haritası konusunda kurumları talimatlandırdı.

Okullarda güvenli ve huzurlu bir eğitim ortamı sağlanabilmesi amacıyla Şanlıurfa Valiliği tarafından 18 Nisan Cumartesi günü yayınlanan genel emir ile öğrenci velileri ve ziyaretçilerin okullara girişi kurallara bağlanarak, kontrollü hale getirildi. Düzenlemede Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullardaki nöbet uygulamalarını içeren mevzuat ve genelgelerine atıf yapılırken, okulların bahçesinde, önlerinde ve çevresinde okul ile ilgisi olmayan kişi ve grupların bulunması, beklemesi ve toplanması da yasaklandı.

Şanlıurfa Valiliği, kaymakamlıklar, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte yaptığı değerlendirme sonucunda 20 Nisan Pazartesi gününden itibaren çok sayıda okula ilave kolluk personeli görevlendirmesi gerçekleştirdi. Polis memuru ve jandarma personelinin yanı sıra çarşı ve mahalle bekçilerinin de görevlendirildiği uygulama kapsamında ayrıca okulların çevresinde alınacak güvenlik önlemlerinin güçlendirildiği ifade edildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2026 21:05:39. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.