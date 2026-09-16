Şanlıurfa'daki KPSS oturumunda 392 aday için eş değer sınav kararı çıktı - Son Dakika
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Şanlıurfa'daki KPSS oturumunda 392 aday için eş değer sınav kararı çıktı

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ÖSYM, 6 Eylül'deki 2026-KPSS lisans oturumunun Şanlıurfa Osmanbey Kampüsü'ndeki 22 salonda 392 adaya yönelik mevzuata aykırı uygulama tespit etti. Yönetim Kurulunun 15 Eylül tarihli kararıyla bu adaylara eş değer sınav yapılacak.

2026- KPSS (Lisans) Genel Yetenek-Genel Kültür (GK-GY) oturumu 6 Eylül tarihinde 1 milyon 708 bin 329 adaya yönelik olarak 145 sınav merkezindeki 4 bin 724 sınav binası ve 86 bin 646 sınav salonunda uygulandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından yapılan paylaşımda, 2026-KPSS (Lisans) Genel Yetenek-Genel Kültür (GK-GY) oturumunun 6 Eylül tarihinde 1 milyon 708 bin 329 adaya yönelik olarak 145 sınav merkezindeki 4 bin 724 sınav binası ve 86 bin 646 sınav salonunda uygulandığı belirtildi. ÖSYM'nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Sınav sabahı Şanlıurfa şehir merkezi-Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü bağlantı yolunun tek şeride düşürülmesi ayrıca bölgede yaşanan trafik kazası nedeniyle sınav binalarına ulaşımın zorlaştığı, bu nedenle çok sayıda adayın sınava yetişemeyeceği Şanlıurfa ÖSYM İl Koordinatörlüğü tarafından tespit edilmiştir. Bu doğrultuda mağduriyet yaşanmaması için ilgili sınav binalarında sınavın 30 dakika ertelenmesinin uygun olacağı yönündeki talep İl Koordinatörlüğümüz tarafından ÖSYM Sınav Günü Masasına iletilmiştir. ÖSYM mevzuat hükümleri ile geçmişte alınan karar ve uygulamalar kapsamında İl Koordinatörlüğümüzden gelen bilgiler değerlendirilerek, sınav gizliliği ve güvenliği korunmak suretiyle Osmanbey Kampüsü'nde sınav binalarına girişin 30 dakika uzatılması ve sınav başlama saatinin 10.45 olarak uygulanmasına Başkanlığımızca karar verilmiştir. Akabinde söz konusu durumun ayrıntılarının ortaya çıkarılması amacıyla ivedilikle inceleme başlatılmıştır."

İnceleme kapsamında ilgili sınav merkezindeki yönetici ve görevlilerle görüşülerek ayrıntılı bir değerlendirme yapıldığı belirtilen paylaşımda, "Ayrıca sınav binaları ve sınav salonlarında bulunan tüm kamera kayıtları ile bina ve salon tutanaklarının Başkanlığımıza ulaşmasını müteakiben bina ve salon tutanakları titiz ve ayrıntılı olarak tetkik edilmiş, sınav binası giriş kameraları ile sınav salonu kamera kayıtları tek tek ve her bir aday için detaylı şekilde incelenmiştir. Yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde Osmanbey Kampüsü'nde bulunan 150 sınav salonunun 22'sinde sınava giren 392 adaya yönelik ÖSYM mevzuat hükümlerine aykırı sınav uygulamaları gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Her bir adayın sınavı Başkanlığımız için büyük bir sorumluluk ve emanettir. Bu emanetin korunması, adalet ve fırsat eşitliğinin bozulmaması amacıyla bu kapsamda belirlenen adaylara ÖSYM Yönetim Kurulunun 15 Eylül tarihli ve 2026/38.10 sayılı kararı ile eş değer sınav yapılmasına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İHA
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