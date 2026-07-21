Şanlıurfa'dan YKS Birincisi: Miraç Koşar - Son Dakika
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Şanlıurfa'dan YKS Birincisi: Miraç Koşar

Şanlıurfa\'dan YKS Birincisi: Miraç Koşar
21.07.2026 14:07
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Şanlıurfa Fen Lisesi'nden Miraç Koşar, YKS'de tüm soruları doğru yanıtlayarak Türkiye birincisi oldu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Şanlıurfa büyük bir gurur yaşadı. Şanlıurfa Fen Lisesi öğrencisi Miraç Koşar, Temel Yeterlilik Testi (TYT) oturumunda tüm soruları doğru yanıtlayarak Türkiye birincisi oldu. Milyonlarca adayı geride bırakarak 5 kişi ile birlikte zirveye yerleşen Koşar, başarısının sırrını açıkladı.

Sonuçların açıklanmasının ardından büyük bir mutluluk yaşayan Miraç Koşar, hedefinin Hacettepe Tıp Fakültesine yerleşmek olduğunu söyledi. LGS'de de sadece 2 hatasının olduğunu, söyleyen Koşar, "Yaşattığı mutluluk ve gururun yanında bir kere direkten döndüm, bu defa gol oldu şeklinde bir sevinç yaşattı. Kesinlikle mükemmel bir his, mükemmel bir gurur. O kadar kişiyi arkamızda bırakıp bu başarıyı elde etmiş olmak kesinlikle mükemmel bir his" dedi.

Hedefi Hacettepe Tıp Fakültesi

Nasıl ders çalıştığını da aktaran Koşar, "Çalışmamın ilk kuralı neye çalıştığımı belirlemekti. Dedim ki ben neye çalışmalıyım. AYT fizikte eksiklerim vardı. İlk etapta bunları halletmem gerekiyordu. Rehber öğretmenimle oturup bizim ne yapmamız gerekiyor dedik. Bir yol haritası çıkarttık ve burada 5 tane iş vardı. Bu 5 işin bitmesi gerekiyordu. Bunlar bitmezse ben problem yaşayacağım, bunlar biterse her şeyin sonu güzel olacak. Nitekim de güzel oldu. Biraz özveri gerektirdi, sosyal hayattan feragat gerektirdi ama başardım. Kısa süreli hedefim Hacettepe Tıp Fakültesine yerleşmek. Uzun vadeli hedefim de pediatrist olmak" ifadelerini kullandı.

Sevmediğim dersleri sevmeyi başardım

Ders çalışma esnasında yaşadığı kritik olayları da aktaran Koşar, "Her öğrencinin sevdiği ve sevmediği dersler vardır. Benim sevmediğim dersler gerçekten çok önemli olan matematik ve fizikti. Bu derslerden zorlanıyordum, biraz da benim isteksizliğim vardı. Ocak ayına doğru ben bu isteksizliğimi bir şekilde kırmayı başardım. Fizikten 14 soru, matematikten de 40 soru var. Benin AYT'de işaretlemem gereken sayısal soru sayısı toplam 80 ve bunlardan 54 soruya daha fazla önem vermiş oluyorsunuz. Bunun da bana getirisi çok oldu. Ben bu dersi sevmiyorum, çalışmayayım fikrini aşmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

Genç nüfusu fazla olan kentten birinci çıkartmak çok önemli

Gittiği özel akademideki Rehberlik Öğretmeni Halil Cengizhan çok gururlu olduklarını söyledi. Miraç'ın gayretli bir öğrenci olduğunu söyleyen Cengizhan," Bu gün mutluyuz, gururluyuz. Miraç'ın bu başarısı bizi onurlandırdı. Aslında beklediğimiz bir sonuçtu çünkü çok büyük bir başarı vardı, çaba vardı, yoğun bir tempo vardı. Bu süre zarfında çalışmanın karşılığında güzel şeyler alacağımızı biliyorduk ama sabah erken saatte ÖSYM başkanlığı tarafından birinciliğin tebliği edilmesi bizim için çok gurur verici bir andı. Dönem içerisinde çok çalışıyoruz, çok zahmet çekiyoruz ama öğrencimiz bizden daha çok çalışıyor. Bu sürecin profesyonel olarak planlanması çok zor bir iş. Bunun sonucunda da böyle güzel bir meyve almak da bizim için gurur verici bir durum. Hem şehrimiz adına, çünkü Şanlıurfa'dan çıktı TYT birincisi, genç nüfusumuz çok fazla. Bu anlamda güzel şeyler yapıyor olduğumuzu göstermek bizim için önemliydi. Miraç da bu yolda bizi yalnız bırakmadı" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Şanlıurfa'dan YKS Birincisi: Miraç Koşar - Son Dakika

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