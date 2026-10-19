Sarıgöl'de Bağlıca Halil Duran Okuluna spor malzemesi desteği verildi - Son Dakika
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Sarıgöl'de Bağlıca Halil Duran Okuluna spor malzemesi desteği verildi

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Sarıgöl\'de Bağlıca Halil Duran Okuluna spor malzemesi desteği verildi
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Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü ve Şube Müdürü, Bağlıca Halil Duran İlk ve Ortaokuluna spor malzemesi desteği verdi ve ihtiyaçları yerinde inceledi. Ziyarette okulun eğitim faaliyetleri değerlendirildi, spor malzemeleriyle sportif katılımın artırılması amaçlandı.

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş ve Şube Müdürü Yüksel Kanyılmaz, Bağlıca Halil Duran İlk ve Ortaokulunu ziyaret ederek okulun ihtiyaçlarını yerinde inceledi, öğrencilere spor malzemesi desteğinde bulundu.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde eğitim kurumlarına yönelik ziyaretlerini sürdüren İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş ve Şube Müdürü Yüksel Kanyılmaz, Bağlıca Halil Duran İlk ve Ortaokulunu ziyaret etti.

Ziyarette okulun genel durumu, çevresi, eğitim-öğretim faaliyetleri ve ihtiyaçları hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Okulun mevcut durumu hakkında yetkililerle karşılıklı bilgi alışverişi yapıldı.

Öğrencilerin sportif faaliyetlere katılımını artırmak ve spora olan ilgilerini desteklemek amacıyla okula spor malzemeleri de ulaştırıldı.

Eğitim ortamlarının geliştirilmesi, okulların ihtiyaçlarının yerinde tespit edilmesi ve öğrencilerin akademik, sosyal ve fiziksel gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla gerçekleştirilen ziyaretlerin önemine dikkat çekildi.

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün, okulları yerinde ziyaret ederek ihtiyaçları değerlendirmeye ve öğrencilerin gelişimini desteklemeye yönelik çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.

Kaynak: İHA
SarıgölEğitimSporSon Dakika

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