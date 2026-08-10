Sarıgöl'de Eğitim Hazırlıkları Yerinde İncelendi - Son Dakika
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Sarıgöl'de Eğitim Hazırlıkları Yerinde İncelendi

Sarıgöl\'de Eğitim Hazırlıkları Yerinde İncelendi
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Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, ilçedeki okulları ziyaret ederek eğitim-öğretim çalışmalarını ve yeni eğitim yılı hazırlıklarını değerlendirdi. Okul yöneticilerinden bilgi alan Demirtaş, fiziki durum, bakım-onarım, istatistikler ve okul aile birliği hesapları hakkında brifing aldı; eğitim kalitesinin artırılması için çalışmaların planlı yürütülmesinin önemini vurguladı.

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, ilçede bulunan okulları ziyaret ederek eğitim-öğretim çalışmaları ve yeni eğitim yılı hazırlıklarını yerinde inceledi.

Demirtaş, Dindarlı Ahmet Yoldaş İlkokulu-Ortaokulu, Dadağlı İlkokulu-Ortaokulu, Kızılçukur Saim Yurttaş İlkokulu-Şehit Ahmet Şılak Ortaokulu ile Karacaali İlkokulu-Ortaokulunu ziyaret etti. Okul yöneticileriyle bir araya gelen Demirtaş, okulların fiziki durumları, bakım ve onarım çalışmaları, son üç yıla ait eğitim-öğretim istatistikleri, öğretmen ve personel durumu ile okul aile birliği hesapları hakkında bilgi aldı. Demirtaş ayrıca 2026-2027 eğitim-öğretim yılı hazırlıklarıyla ilgili yürütülen çalışmalar hakkında da brifing aldı.

Ziyaretlerde eğitim ortamlarının niteliğinin artırılması, rehberlik ve denetim çalışmaları ile yeni eğitim-öğretim yılı hazırlıkları ele alındı. Çalışmaların planlı ve titiz şekilde yürütülmesinin önemine dikkat çeken Demirtaş, eğitimde kalitenin artırılması için görev yapan yönetici ve personele teşekkür ederek başarılar diledi.

Kaynak: İHA

Sarıgöl, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Sarıgöl'de Eğitim Hazırlıkları Yerinde İncelendi - Son Dakika

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