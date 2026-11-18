Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş ve Şube Müdürü Muhittin Şen, eğitim sendikalarının ilçe temsilcileriyle bir araya gelerek eğitim alanındaki güncel konuları ve eğitim çalışanlarının beklentilerini değerlendirdi.

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen istişare toplantısı, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleştirildi. Toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, Şube Müdürü Muhittin Şen ve ilçede faaliyet gösteren eğitim sendikalarının temsilcileri katıldı.

Görüşmede, ilçede yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri, eğitim alanındaki güncel gelişmeler ve eğitim çalışanlarının beklentileri ele alındı. Katılımcılar, karşılıklı fikir alışverişinde bulunarak eğitimde ortak akıl, iş birliği ve güçlü iletişimin önemine dikkat çekti.

Toplantı, iyi dilek ve temennilerin paylaşılmasının ardından sona erdi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, toplantıya ev sahipliği yapan okul müdürüne ve katılım sağlayan sendika temsilcilerine teşekkür etti.