Sarıgöl'de Eğitim Yılı Hazırlıkları - Son Dakika
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Sarıgöl'de Eğitim Yılı Hazırlıkları

Sarıgöl\'de Eğitim Yılı Hazırlıkları
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İlçe Milli Eğitim Müdürü Demirtaş, Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi'nde 2026-2027 hazırlıklarını inceledi.

Manisa'nın Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, şube müdürleriyle birlikte Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı hazırlıklarını yerinde inceledi.

Manisa'nın Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, Şube Müdürleri Muhittin Şen ve Yüksel Kanyılmaz ile birlikte ilçedeki Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi'ne ziyarette bulundu.

Ziyaret kapsamında okul yöneticileriyle bir araya gelen Demirtaş ve beraberindeki heyet; okulun fiziki durumu, yürütülen bakım ve onarım çalışmaları ile son üç yıla ait eğitim-öğretim istatistikleri hakkında brifing aldı. Görüşmede ayrıca öğretmen ve personel durumu, Okul Aile Birliği hesapları ile 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı'na yönelik hazırlıklar detaylı bir şekilde değerlendirildi.

Rehberlik ve denetim çalışmaları çerçevesinde eğitim ortamlarının niteliğinin artırılmasına yönelik planlanan projeler hakkında okul yöneticileriyle görüş alışverişinde bulunuldu. Yeni eğitim öğretim yılı hazırlıklarının planlı ve titizlikle sürdürülmesinin önemini vurgulayan Müdür Demirtaş, eğitimde kaliteyi artırmaya yönelik çalışmalarda emeği geçen tüm yönetici ve personele teşekkür ederek görevlerinde başarılar diledi.

Kaynak: İHA

Anadolu Lisesi, Sarıgöl, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Sarıgöl'de Eğitim Yılı Hazırlıkları - Son Dakika

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