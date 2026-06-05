Sarıgöl'de Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinliklerine yoğun ilgi - Son Dakika
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Sarıgöl'de Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinliklerine yoğun ilgi

Sarıgöl\'de Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinliklerine yoğun ilgi
05.06.2026 12:16  Güncelleme: 12:17
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında kursiyerlerin el emeği ürünleri sergilendi. Açılışa kaymakam, belediye başkanı ve milli eğitim müdürü katıldı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı el emeği göz nuru çalışmalar açılan stantlarda sergilendi.

Sarıgöl Hükümet Konağı bahçesinde gerçekleştirilen açık hava sergisinin açılışına Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak katıldı. Protokol üyeleri stantları inceleyerek kursiyerlerden yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Etkinlik kapsamında çeşitli gösteriler de sahnelenirken, vatandaşlar sergilenen ürünlere büyük ilgi gösterdi. Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, kursiyerleri emeklerinden dolayı tebrik ederek teşekkür etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak ise yaptığı açıklamada, kursiyerlerin yıl boyunca ortaya koyduğu çalışmaların büyük beğeni topladığını belirterek, "Kursiyerlerimizi ve öğretmenlerimizi özverili çalışmalarından dolayı kutluyorum." dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Manisa, Eğitim, Kültür, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Sarıgöl'de Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinliklerine yoğun ilgi - Son Dakika

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