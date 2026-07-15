Yaz Kur’an kursu öğrencilerinden 15 Temmuz’da şehit ve gazi kabirlerine ziyaret - Son Dakika
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Yaz Kur’an kursu öğrencilerinden 15 Temmuz’da şehit ve gazi kabirlerine ziyaret

Yaz Kur’an kursu öğrencilerinden 15 Temmuz’da şehit ve gazi kabirlerine ziyaret
15.07.2026 15:44
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Manisa Sarıgöl’de yaz Kur’an kursu öğrencileri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde şehit Fevzi Tekeş ile Kıbrıs gazisi Hüseyin Gürbüzer’in kabirlerini ziyaret ederek Kur’an okudu ve dua etti.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yaz Kur'an kursu öğrencileri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit Fevzi Tekeş ile Kıbrıs gazisi Hüseyin Gürbüzer'in kabirlerini ziyaret ederek Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yaz Kur'an kursu öğrencileri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehit ve gazi kabirlerini ziyaret ederek dualarla andı.

Bereketli Mahallesi Camii'nde eğitim gören yaz Kur'an kursu öğrencileri, Cami İmam Hatibi Ali Arslan öncülüğünde mahalle mezarlığında bulunan şehit Fevzi Tekeş ile merhum Kıbrıs Gazisi Hüseyin Gürbüzer'in kabirlerini ziyaret etti.

Ziyarette öğrenciler tarafından Kur'an-ı Kerim okunurken, şehitler ve gaziler için dualar edildi. Programda, vatan uğruna can veren şehitler ile fedakarlıklarıyla milletin gönlünde yer edinen gazilerin unutulmadığı mesajı verildi.

Bereketli Camii İmam Hatibi Ali Arslan, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla öğrencilerimizle birlikte şehidimiz ve gazimizin kabirlerini ziyaret ederek Kur'an-ı Kerim okuduk. Rabbim okunan hatim ve dualarımızı kabul eylesin." dedi.

Etkinlik, öğrencilerin şehit ve gazilerin fedakarlıkları hakkında bilgilendirilmesinin ardından sona erdi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Yaz Kur’an kursu öğrencilerinden 15 Temmuz’da şehit ve gazi kabirlerine ziyaret - Son Dakika

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