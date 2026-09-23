Sarıgöl’de şehit ailesine vefa ziyareti

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, okul müdürleri ve öğrencilerle birlikte şehit Esin Akay'ın ailesini Emcelli Mahallesi'ndeki evlerinde ziyaret etti. Ziyarette şehit ailesine Türk bayrağı takdim edilirken, aile ile sohbet edilerek şehit Esin Akay dualarla anıldı.

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, Şehit Esin İlkokulu Müdürü Mehmet Altıntaş, Şehit Esin Akay Ortaokulu Müdürü Kazım Ceyhan ve öğrenciler, şehit Esin Akay'ın babası Mustafa Akay ve annesi Hediye Akay'ı Emcelli Mahallesi'ndeki evlerinde ziyaret etti.

Ziyarette okul müdürleri ve öğrenciler, şehit anne ve babasının ellerini öperek hayır dualarını aldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş tarafından şehit babası Mustafa Akay'a Türk bayrağı takdim edildi. Daha sonra evin bahçesinde oturularak şehit ailesiyle sohbet edildi.

"Bu ziyaretler bize manevi destek oluyor"

Şehit Esin Akay'ın babası Mustafa Akay, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Oğlumun adı okulda yaşatılıyor ve her yıl ziyaret ediliyor. Bu bize manevi destek oluyor. Müdürlerimizden ve öğrencilerimizden Allah razı olsun" dedi.

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş ise eğitim camiası olarak şehit ailelerinin her zaman yanında olduklarını belirterek, "Eğitim camiası olarak her zaman şehit abilerimizin yanındayız. Ne mutlu ki şehit oğlu için okul yaptırıp adını sonsuza kadar yaşatacak. Bizler de okulumuzu en modern ders araçlarıyla donatarak şehidimizin adını sonsuza kadar yaşatacağız" diye konuştu.