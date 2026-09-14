Sarıkamış Kaymakamı Aslantatar’dan yeni eğitim öğretim yılında okul ziyaretleri

Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla ilçedeki okulları ziyaret ederek eğitim kurumlarında incelemelerde bulundu.

Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Kızılok ile birlikte gerçekleştirdiği okul ziyaretleri kapsamında Gazipaşa İlkokulu ve Ortaokulu, Sarıkamış Fen Lisesi ile 15 Temmuz Şehitler İlkokulunu ziyaret etti.

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okullarda yürütülen çalışmalar ve eğitim sürecine ilişkin genel durum hakkında bilgi alan Kaymakam Aslantatar, farklı kademelerde eğitim gören öğrenciler ve eğitimcilerle bir araya geldi.

Program kapsamında ilk olarak Gazipaşa İlkokulu ve Ortaokulunu ziyaret eden Aslantatar, ardından lise düzeyinde eğitim veren Sarıkamış Fen Lisesinde incelemelerde bulundu. Kaymakam Aslantatar'ın okul ziyaretleri 15 Temmuz Şehitler İlkokulunda devam etti.

İlkokul, ortaokul ve lise kademelerini kapsayan ziyaretlerde, yeni eğitim öğretim döneminin ilçedeki eğitim kurumları açısından değerlendirilmesi ve okullarla iletişimin güçlendirilmesi amaçlandı.

Kaymakam Enis Aslantatar'a ziyaret programı boyunca İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Kızılok eşlik etti.