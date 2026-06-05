Şehzadeler'de Yıl Sonu Sergisi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şehzadeler'de Yıl Sonu Sergisi Açıldı

Şehzadeler\'de Yıl Sonu Sergisi Açıldı
05.06.2026 15:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Halk Eğitimi Merkezi'nin sergisinde kursiyerlerin el emeği eserleri vatandaşların beğenisine sunuldu.

Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi'nin yıl sonu sergisinde kursiyerlerin el emeği göz nuru eserleri vatandaşların beğenisine sunuldu. Açılışta konuşan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İlyas Kayaokay, hayat boyu öğrenmenin toplumun her kesimine ulaşması için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi tarafından hazırlanan yıl sonu sergisi düzenlenen törenle açıldı. Sergide, kursiyerlerin yıl boyunca büyük emek ve özveriyle hazırladığı el sanatları, kültürel ve sanatsal çalışmalar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İlyas Kayaokay, serginin açılışında yaptığı konuşmada hayat boyu öğrenmenin önemine dikkat çekti. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin temel hedeflerinden birinin öğrenmeyi hayatın her anına yaymak olduğunu belirten Kayaokay, Halk Eğitimi Merkezi olarak "Her Zaman, Her Yerde, Herkes İçin Eğitim" anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Kayaokay, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda açılan kurslarla bireylerin kişisel gelişimlerine katkı sağladıklarını belirterek, "Medeniyetimizin değerlerini, kültürel mirasımızı ve milli kimliğimizi yaşatan kurslarımızla bir yandan geleneklerimizi gelecek nesillere aktarıyor, diğer yandan çağın ihtiyaçlarına uygun beceriler kazandırmayı amaçlıyoruz" dedi.

Yıl boyunca hazırlanan çalışmaların sergilendiği etkinliğin açılışına Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Dr. Emre Topoğlu, daire başkanları, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Gençay ve çok sayıda davetli katıldı.

Sergide yer alan el emeği ürünler ziyaretçilerden büyük ilgi görürken, program protokol üyelerinin stantları ziyaret edip kursiyerlerden bilgi almasıyla devam etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

Halk Eğitimi Merkezi, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Kültür, Eğitim, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Şehzadeler'de Yıl Sonu Sergisi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP Eskişehir İl Başkanı Yalaz’a siyasi yasak talepli dava CHP Eskişehir İl Başkanı Yalaz'a siyasi yasak talepli dava
Niğde’de bir hastanın vücudundan 7 kiloluk tümör çıkarıldı Niğde'de bir hastanın vücudundan 7 kiloluk tümör çıkarıldı
Reha Muhtar son yolculuğuna uğurlandı Reha Muhtar son yolculuğuna uğurlandı
Galatasaray, Bernardo Silva’ya vereceği 50 milyon Euro’yu milli yıldıza harcayacak Galatasaray, Bernardo Silva'ya vereceği 50 milyon Euro'yu milli yıldıza harcayacak
Reha Muhtar’ın hayatındaki kadınlar cenazesinde yoktu Reha Muhtar'ın hayatındaki kadınlar cenazesinde yoktu
Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı’nda 5 ayrılık birden Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı'nda 5 ayrılık birden

14:44
Norveç’ten Dünya Kupası’na damga vuracak paylaşım
Norveç'ten Dünya Kupası'na damga vuracak paylaşım
14:07
Sahra Çölü’nde kamyon arızalandı, en az 50 kişi susuzluktan öldü
Sahra Çölü'nde kamyon arızalandı, en az 50 kişi susuzluktan öldü
13:58
25 yaşındaki genç kızın acı sonu: Yanarak can verdi
25 yaşındaki genç kızın acı sonu: Yanarak can verdi
13:52
Erman Toroğlu’nun aylık geliri dudak uçuklattı
Erman Toroğlu'nun aylık geliri dudak uçuklattı
13:00
Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP’den istifa etti
Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP’den istifa etti
12:16
Öğretmen, doktor, vaiz İşte meslek meslek yeni memur maaşları
Öğretmen, doktor, vaiz! İşte meslek meslek yeni memur maaşları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2026 15:14:21. #7.12#
SON DAKİKA: Şehzadeler'de Yıl Sonu Sergisi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.