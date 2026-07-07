Selendi'de Yaz Kur'an Kursları Başladı - Son Dakika
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Selendi'de Yaz Kur'an Kursları Başladı

Selendi\'de Yaz Kur\'an Kursları Başladı
07.07.2026 10:25
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Selendi'de 84 camide Yaz Kur'an Kursları başladı. Kurslar, 6 hafta sürecek ve çocuklara dini bilgiler öğretecek.

Manisa'nın Selendi ilçesinde Yaz Kur'an Kurslarının başlamasıyla birlikte 84 cami çocuklarla doldu. Altı hafta sürecek kurslarda Kur'an-ı Kerim eğitiminin yanı sıra temel dini bilgiler, ahlak ve milli-manevi değerler de öğretiliyor.

Manisa'nın Selendi ilçesinde okulların tatile girmesinin ardından Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen Yaz Kur'an Kursları başladı. İlçe genelindeki 84 camide eğitim gören çocuklar, camileri Kur'an-ı Kerim sesleri ve neşeleriyle doldurdu. 6 Temmuz'da başlayan yaz Kur'an kursları, altı hafta sürecek ve 14 Ağustos'ta sona erecek.

Kurslarda öğrencilere Kur'an-ı Kerim eğitiminin yanı sıra temel dini bilgiler, ibadet, ahlak ve milli-manevi değerler de öğretiliyor. Yaz tatilini verimli geçirmek isteyen çocukların yoğun ilgi gösterdiği kurslar sayesinde camiler adeta çocuk sesleriyle şenlenirken, 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarında da aynı tarihler arasında eğitimler devam ediyor.

Selendi İlçe Müftüsü Derviş Makas, Yaz Kur'an Kurslarının çocukların dini, ahlaki ve manevi gelişiminde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, "Çocuklarımızın yaz tatilini en güzel şekilde değerlendirmelerini arzu ediyoruz. Tüm öğrencilerimize başarılı ve verimli bir eğitim dönemi diliyor, velilerimizi çocuklarını kurslarımıza yönlendirmeye davet ediyorum." dedi.

İlçe genelinde büyük ilgi gören Yaz Kur'an Kurslarının, yaz boyunca çocukların hem bilgi edinmelerine hem de sosyal ve manevi gelişimlerine katkı sunmayı sürdüreceği belirtildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Selendi'de Yaz Kur'an Kursları Başladı - Son Dakika

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