Şemdinlili öğrenci bursluluk sınavından 500 tam puan aldı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde eğitim gören Asmin Akbaş, bursluluk sınavında tüm soruları bilerek 500 puan aldı.

2026 İOKBS'de 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan Cumhuriyet Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Asmin Akbaş'ı Şemdinli Belediye Başkanı Fahri Şakar ziyaret ederek, sevincine ortak oldu. Şemdinli Belediye Başkanı Fahri Şakar ve AK Parti Şemdinli Gençlik Kolları Başkanı Furkan Geylani, Asmin Akbaş'la bir araya gelerek, başarısının sadece ailesinin ve okulunun değil, tüm Şemdinli'nin olduğunu ifade etti.

Başkan Şakar, başta Asmin Akbaş olmak üzere ailesini, okul yönetimini ve emeği geçen tüm öğretmenlerini yürekten tebrik ettiklerini ifade etti. - HAKKARİ